見取り図・盛山、ネットニュースの見出しに困惑 生番組でのボケ発言を書き起こされ「ゾッとした」
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が20日、都内で行われた美容クリニック「フレイアクリニック」の「『前払金保証』新CM発表会」に出席。イベントにちなみ、最近「保証してほしい」と感じた出来事を語った。
【集合ショット】白で統一した衣装で登場しためるる＆見取り図
この日、見取り図は同クリニックのイメージキャラクターを務めるモデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠とともに出演。イベントにちなみ、「保証がほしかった瞬間」を問われた盛山は、フリップに「見出し詐欺」と記入した。
盛山は「最近、酷くないですか？」と語り出し、その理由について説明。ある朝の情報番組でアイドルとのゲーム対決で意気込みを述べた際、ボケで発した「負けたら、吉本やめます」という発言をネットニュースで取り上げられ、「盛山、吉本退所を強く希望」との見出しで掲載されたことを明かした。
これに盛山は「こんな書き方ありですか？岡本社長みたらどうすんねん」と続け、盛山は「美容に悪いんでね。最初見たとき、ゾッとしましたもんね」と現場にいた報道陣にも呼びかけた。
「前払金保証」とは、万が一クリニックが経営困難に陥り、施術が受けられなくなった場合、未消化分の施術代金等を株式会社日本保証が代わりに返金する保証制度。「倒産されたらお金が返金されない」という不安を払拭できる。
同日から公開された新CMは、日差しが差し込んだ真っ白な空間に、真っ白な衣装に包まれた生見愛瑠と鈴木伸之が登場。『脱毛を受ける人最近増えましたよね』と「天の声」が突然聞こえ、インタビュー形式の掛け合いが始まるという内容。脱毛を受ける人が増えたことに対して本人らしさを交えた言葉で語るという内容となっている。
