二宮和也、カバーアルバムのあらたな収録曲としてYOASOBI「あの夢をなぞって」配信決定

二宮和也のカバーアルバム『〇〇と二宮と２』（7月1日リリース）のあらたな収録曲として、YOASOBI「あの夢をなぞって」の配信が決定。併せて、ファンイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』の各会場限定商品の絵柄が解禁された。

■カバーアルバムのあらたな収録曲、YOASOBI「あの夢をなぞって」配信決定

すでに各音楽配信サービスにて配信中のアルバム曲（「Answer」幾田りら／「異世界協奏曲」清野研太朗／「週末のマーチ」Ryo Umekawa／「謎謎」RADWIMPS／「薔薇とローズ」さかいゆう／「ピアス」さとう。／「未来花」スキマスイッチ／「ラストソング」Official髭男dism）に加え、追加での配信となる。

「あの夢をなぞって」は、8月27日から各音楽配信サービスにて配信開始予定。

■初のファンイベント会場限定グッズ解禁

さらに、9月2日からスタートするファンイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』の開催に向けて、各会場限定商品の絵柄が解禁となった。

各地名と公演日がデザインされたワッペンステッカーセットに加え、各ご当地お菓子メーカーとコラボレーションした、オフィスにのオリジナルデザインパッケージのお菓子を販売が販売される。会場販売詳細は、8月22日18時頃に発表となる。

■オフィスにのオリジナルデザインパッケージご当地お菓子

愛知公演：ウイロバー（株式会社 大須ういろ）

福岡公演：にわかせんぺい（株式会社東雲堂）

北海道公演：札幌おかきOh!焼とうきび（株式会社YOSHIMI）

大阪公演：ぼんち揚（ぼんち株式会社）

東京公演：東京ばな奈（株式会社 グレープストーン）

※ウイロバー、にわかせんぺい、札幌おかきOh!焼とうきびは会場以外でも販売あり。

※会場以外での販売については、順次更新予定の各お菓子メーカーのサイトおよびSNSまで

(C)office nino Co., Ltd

メイン写真：『〇〇と二宮と２』通常盤ジャケット

■リリース情報

2025.07.01 ON SALE

ALBUM『〇〇と二宮と２』

2025.08.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「あの夢をなぞって」

■関連リンク

『〇〇と二宮と２』特設サイト

https://office-nino.co.jp/s/ol/page/marumarutoninomiyato2?ima=2846

二宮和也 OFFICIAL SITE

https://office-nino.co.jp/