見取り図・盛山、“激ヤセ”ショットの撮影の裏側明かす 直前には水抜きで半身浴を7時間「撮影中は意識が遠のきながら…」
お笑いコンビ見取り図の盛山晋太郎が20日、都内で行われた美容クリニック「フレイアクリニック」の「『前払金保証』新CM発表会」に出席。雑誌の企画で約20キロのダイエットに成功した舞台裏を明かした。
この日見取り図は同クリニックのイメージキャラクターを務めるモデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠とともに出演。雑誌「anan」ダイエット企画で約100日かけて104.5キロから84.6キロと約20キロ減量し、その「激ヤセ」が話題になった盛山は、撮影の舞台裏について、前日に水抜きと塩抜きを行ったと話し出すと、「前日僕、半身浴7時間したんですよ」と告白した。
続けて「びっくりするけど全てを、全てを出させてやらしてもらいました」としみじみ語り「撮影中はもう意識が遠のきながらやっていましたね」と明かした。
「前払金保証」とは、万が一クリニックが経営困難に陥り、施術が受けられなくなった場合、未消化分の施術代金等を株式会社日本保証が代わりに返金する保証制度。「倒産されたらお金が返金されない」という不安を払拭できる。
同日から公開された新CMは、日差しが差し込んだ真っ白な空間に、真っ白な衣装に包まれた生見愛瑠と鈴木伸之が登場。『脱毛を受ける人最近増えましたよね』と「天の声」が突然聞こえ、インタビュー形式の掛け合いが始まるという内容。脱毛を受ける人が増えたことに対して本人らしさを交えた言葉で語るという内容となっている。
