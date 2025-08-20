Calvin Klein（カルバン クライン）の公式SNSが更新。SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）を起用した2025年秋デニムキャンペーンのビジュアル＆ムービーが一挙に公開され、話題となっている。

①②③ミンギュの肉体美が際立つカルバンクライン秋キャンペーンビジュアル ④⑤躍動感溢れるムービー ⑥～⑩前髪ウェーブヘアが印象的な2025年春キャンペーンのビジュアル＆ムービー

■セブチ・ミンギュ、カルバン クラインの最新デニムを着こなす

カルバン クラインとミンギュのInstagramが共同投稿したのは、「CKエンブレムプリント」の新作デニムを纏った写真。前髪をあげ、ワイルドな印象のミンギュ。素肌に纏ったジャケットから、見事にくっきりと割れた腹筋がのぞく。さらにジャケットの肩を下ろし、鍛え上げられた肩周りから大胸筋のラインを披露する色気溢れるショットも。

他にもウェストにカルバンクラインのロゴを覗かせた「90s ストレートジーンズ」に合わせ、ボタンを開けた細いストライプのシャツ、白のタンクトップにデニムジャケットを合わせたショットも。シンプルなアイテムのコーディネートを、まるで芸術作品のようなミンギュの肉体がゴージャスに引き立てる。

ワークウェアの要素を取り入れたという新作アイテムを着こなすショットでは、シャツから除く二の腕のたくましさが目を引く。

SNSには、「CKミンギュやばい」「肌面積広い！！」「血圧上昇した」「世界中に見せてOK?」「洋服が筋肉の引き立て役になってる」「かっこよさえげつない」と、絶賛の声が寄せられている。

■SEVENTEENミンギュの躍動感溢れるキャンペーンムービー

さらにキャンペーンムービーも公開。音楽に乗りながら、まるで踊るようなしなやかなポージングするミンギュ、その筋肉の躍動感まで捉えた映像美を堪能したい。

■写真＆動画：ミンギュ、2025年春キャンペーンの色気溢れるビジュアル