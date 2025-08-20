『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、岩本照と深澤辰哉の“学ラン”ショットが公開された。

【写真＆動画】岩本照はセンター分けパーマ＆深澤辰哉はM字バングの学ラン姿など

■『それスノ』新企画のオフショット

Snow Manは学ラン姿を、8月15日の放送からはじまった新企画「SOOKIES」で披露。この企画では、Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジする。

公開されたのは、学校内での岩本と深澤のツーショット。

センター分け金髪パーマの岩本が学ランのボタンをあけ、ヒョウ柄のシャツを見せつつポケットに手を突っ込んでいる。深澤はM字バングヘアで学ランのボタンをあけ、白シャツと紫色のインナー＆ゴールドのウォレットチェーンをチラ見せしながらピース。

「軽率に恋」「着崩し方も好き」「学ラン似合いすぎ」「岩本先輩と深澤先輩とのない思い出が蘇る」などといった声が続々と到着している。

■短ランからヒョウ柄シャツを見せた岩本と、ゴールドのウォレットチェーンをチラ見せした深澤

■新企画「SOOKIES」予告動画