崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今コラボの新曲「人生ゲーム」配信リリース！3人出演のYouTube生配信も決定

崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」が8月20日に配信リリースされた。

■同世代アーティスト崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今がコラボ

独自の言葉と世界観で魅了するシンガーソングライター崎山蒼志。「愛とU」がSNS総再生回数13億回のバイラルヒットし、最新曲「ナードと天使」も話題でジャンルも世代も縦横無尽に飛び越えるマルチアーティストMega Shinnosuke。最新曲「ウワサのあの子」がTikTokで1.5億回再生、9月リリースのILLITの最新曲「時よ止まれ」の作詞を手掛けるなど、唯一無二の存在感の新世代クリエイター紫 今。

プライベートでも交流の深い崎山とMegaで制作をはじめ、そこに紫 今を迎え楽曲が完成。作詞・作曲を3人それぞれが手掛け生まれたグルーブが心地よい、今もっとも話題の同世代アーティストによる、最高で自由なコラボレーションが誕生した。

■崎山蒼志のアコギ×Megaのリリック×紫 今の高音ボイス

これぞ崎山蒼志のアコギで幕を開けるリズムトラックに、繰り返す“人生ゲーム”というフレーズ。Megaの勢いのある挑戦的なリリックと、紫 今の魅力の高音ボイスによるバースが重なり、3人の個性がまじり合い、どんどん変化していく、中毒性のある楽曲となっている。

■楽曲リリース記念のYouTube生配信決定

また、楽曲のリリースを記念して、8月22日20時より崎山蒼志のYouTubeチャンネルと、モバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」での合同生配信に、Mega Shinnosukeと紫 今を迎えることが決定。どんなトークが繰り広げられるのか、ぜひチェックしよう。

■配信情報

崎山蒼志 公式YouTube＆公式モバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」合同生配信『ゆるっと生配信 #3』～「人生ゲーム」リリース記念編～

08/22（金）20:00～ YouTube生配信

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今

DIGITAL SINGLE「人生ゲーム」

■関連リンク

『ゆるっと生配信 #3』～「人生ゲーム」リリース記念編～URL

https://youtube.com/live/Il4Erxim8WM

紫 今 OFFICIAL SITE

https://mulasaki-ima.com

Mega Shinnosuke OFFICIAL SITE

https://megashinnosuke.com/

崎山蒼志 OFFICIAL SITE

https://sakiyamasoushi.com/

