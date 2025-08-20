20日14時現在の日経平均株価は前日比656.17円（-1.51％）安の4万2890.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は803、値下がりは732、変わらずは82。



日経平均マイナス寄与度は192.46円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が183.68円、東エレク <8035>が36.97円、ファストリ <9983>が27.55円、コナミＧ <9766>が25.66円と続いている。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を12.02円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が6.69円、ＯＬＣ <4661>が6.18円、ホンダ <7267>が5.47円、ＪＴ <2914>が3.82円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、陸運、鉱業と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、機械が並んでいる。



※14時0分2秒時点



