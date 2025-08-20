ÂÀÅÄ¸÷¡¡»öÌ³½ê¸åÇÚ2¿Í¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×»×¤¤¸ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤¬Æ±Æü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤«¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÂ°·Ý¿Í2¿Í¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¼Â¤ÏÎã¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Í¡¢¤¦¤Á¤«¤é4¿Í¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¤Ç¡¢2¿Í½ñÎàÁ÷¸¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë½Ð¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤ç¤¦ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤Ç¤¹¤Í³§¤µ¤ó¤Ë¡£Âç¡¹Åª¤Ë³ä¤È½ñÎàÁ÷¸¡¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Í¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤«¤é2¿Í½Ð¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¸ø±×À¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÎÍý¶þ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÒÄ¹¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë²Ì¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£Èà¤é·Ý¿Í¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤ÈÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Á´¤ÆÎÉ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÎà¤¹¤ëÊª¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤µ¤óÆ±¹Ô¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢·Ù»¡¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼«¼ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤Çº£²ó¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤¢¡¢Îã¤¨¤Ðº£À¤¤ÎÃæÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶É¤¬CM¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£º£¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÂÀÅÄ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¼«¼ó¤·¤Æ¤Í¡¢º£²óÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¡»¡¤¬¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤âÁÇ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ë¡Î§´Ø·¸¤Ï¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¸ø±×À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â¤Á¤ã¤ó¤È³§¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Í¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È»äÊª²½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Î2¿Í¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»Ä¤ê¤Î2¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤â¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡¢¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤êËÜÅö¤ËÃ±¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î2¿Í¡£º£²óÌ¾Á°¤â½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¡¢¼ÒÄ¹¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡¢¸ø±×À¤È¤¤¤¦¤¢¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¤Í¡¢¤Þ¤¢ÍÌ¾ÀÇ¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÒÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤µ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤ÇÍÌ¾ÀÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤½¤ì¤À¤±½Ð¤Æ¤Í¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£¡£¤¢¤¢¼«Ê¬¤¬º£¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤·¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»ÎÆ±È¼¤Î¤â¤È¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£