俳優小波津亜廉（33）が20日、都内で、主演舞台「星列車で行こう」の記者会見に出席した。

“夢が見つかる”という伝説を持つ星列車を舞台に、迷いを抱えた若者たちが再び走り出すまでの心の旅路を描く。

同作は初出演。「再演ですが、新キャストで乗車させていただきます」とあいさつ。「今作品をビデオで見てキャスト陣が仲が良く。旅に出るならこの仲間でと思った」とし、「何ができるかを考え、新しい風を吹かせたい」と意気込んだ。

同作の演出は前作に続いて坂東玉三郎（75）が担当。坂東とは今年1月と6月、「長崎十二景」で共演。同作は音楽舞踏劇で「とにかく自由にやってくれとおっしゃってくれた」と明かした。「緊張が大きかったけど、自分の所まで降りてきて声をかけてくれた」と、坂東のおごらない人柄を紹介した。

「舞台は生ものなので、毎回違う新鮮さがあった」と振り返り「演出を受けるのは初めてなので、今回は提案ができればと思います」と意気込んだ。

この日、IMP．影山拓也（28）松田悟志（46）松村龍之介（31）石井一孝（57）も登壇した。

東京公演は10月4〜26日、新橋演舞場で、大阪公演は10月30日〜11月9日、大阪松竹座で上演される。