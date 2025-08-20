INI藤牧京介＆池崎理人をサプライズで祝福 ペプチドケーキ登場【＆be】
【モデルプレス＝2025/08/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が8月20日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする「＆be（アンドビー）」のベースメイクリニューアル第2弾発表会に出席。藤牧京介と池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）の誕生日をサプライズで祝福した。
＆beは、今年4月に発売したベースメイクリニューアル第1弾に続き、第2弾を8月にリリース。また、ブランドアンバサダーを務めるINIが出演する新CMと新ビジュアルを＆be公式サイトなどで公開する。イベント当日はINIをゲストに迎え、完成したばかりの新CMと新ビジュアルを初公開。トークセッションでは、ブランドプロデューサーの河北氏を交えて、撮影時のエピソードや新商品のおすすめポイント、さらに日頃から＆beのアイテムを愛用しているINIメンバーのお気に入りアイテムについて話した。
発表会の終盤には河北氏の合図により、10日に26歳の誕生日を迎えた藤牧と、30日に24歳の誕生日を迎える池崎をケーキで祝福。美容成分であるペプチドをイメージした、藤牧のメンバーカラーである青と、池崎のメンバーカラーであるネイビーの丸いケーキが登場し、2人で中央のペプチドを開くと、新アイテムが登場するといった仕掛けで、池崎は「おしゃれ！ミャクミャク…」と大阪・関西万博のキャラクター・ミャクミャクにも例えて歓喜。最後にメッセージを求められると、藤牧は「僕たちINIもこれからどんどんパワーアップできるように頑張っていきたいと思います」と意気込み、池崎も「もっと優しく、もっとハイパフォーマンスになる＆be、そして僕たちINIにぜひご期待ください」と元気よく伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆INI「＆be」発表会で藤牧京介＆池崎理人の誕生日祝福
