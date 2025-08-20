【GU値下げ】待ってたァァッ！ 大人可愛くキマる♡「ドット柄パンツ」

2025年春夏のトレンド柄として注目を集めているドット柄。そんな旬の柄を手軽に楽しむなら【GU（ジーユー）】の「ドット柄パンツ」が狙い目です。公式オンラインストアのお客様レビューで★4.5の高評価を誇るアイテムが、今ならお得なプライスに。大人可愛くも今っぽくも着こなせて頼れる一本は、この機会に押さえておきたいところ。

ペチコート付きで安心！ 楽ちん & きれい見えのドット柄ワイドパンツ

【GU】「ドットプリントプルオンパンツ」\1,990（税込・セール価格）

落ち着いたモノトーン配色のドットプリントが印象的なワイドパンツ。ナチュラルカラーはペチコート付きなので、透けを気にせず着用できます。ウエストはゴム仕様でラクちんながら、落ち感のある素材できれい見えを叶えてくれそうな一本です。

きれい色ワンピ重ねで華やぐ大人可愛いお出かけスタイル

ドットパンツをお出かけシーンに取り入れるなら、きれい色ワンピとのレイヤードで華やかさをプラスするのもおすすめ。軽やかな動きと彩りが加わり、写真映えする大人可愛いスタイルに仕上がります。ロング丈ワンピからのぞくドット柄が程よいアクセントになり、シャレ感のあるお出かけコーデが完成。

ブラックでも地味見えしない！ 素材に統一感のある大人のモノトーンコーデ

ドット柄パンツは、シックなブラックもラインナップ。とろみ素材のトップスと合わせれば、統一感のある着こなしに。ドット柄が程よく華やかさを添えてくれるので地味見えすることなく、大人のモノトーンスタイルが楽しめます。

ふわもこニットで季節を先取り！ リッチ感のある装いに

ふわふわのフェザーヤーンニットトップスを合わせた、秋を先取りしたスタイリングも素敵。やわらかな質感のニットと落ち感のあるパンツが好バランスで、足元の赤いフラットシューズが小粋なアクセントに。異素材を組み合わせた大人可愛い装いは、マンネリしてきた夏コーデの味変にGOOD。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K