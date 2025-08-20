【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１９日（日本時間２０日）、敵地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、二回に６試合ぶりの本塁打となる４４号ソロを放つなど５打数１安打２打点、１四球だった。

２得点をマークし、両リーグトップを独走する今季１２０得点となった。本塁打はナ・リーグ１位タイ。ドジャースは先発野手全員安打となる１８安打の猛攻で１１―４で大勝した。

前日のサヨナラ負けのショックを払拭（ふっしょく）するように、初回から打線がつながった。本塁打で勢いづけ、続く打席で冷静に四球を選んだ大谷の働きも、ロバーツ監督を満足させた。

まずは３―０の二回二死の場面。先発左腕ガンバーの内角低めの９０・６マイル（約１４６キロ）の直球をとらえ、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）の痛烈なライナーで右中間フェンス奥のブルペンに運んだ。「今日のホームランも、打球速度１１６マイルのライナーで本当に印象的だった」と指揮官。続く三回二死一、二塁では、低めの球を見極めて四球を選んだ。七回一死一、三塁では低めのチェンジアップに食らいつき、一ゴロでこの日２打点目。「ショウヘイは特別な才能を持っている。今はバットもよく振れているし、出塁率も高い。四球も選べている」と監督の称賛は止まらなかった。

ＯＰＳ（Ｏｎ―ｂａｓｅ Ｐｌｕｓ Ｓｌｕｇｇｉｎｇ＝出塁率と長打率を足した打者の指標）は１・０１５で、ジャッジ（ヤンキース）の１・１３８に次いで両リーグ２位で、ナ・リーグではトップ。「１」を上回っているのはこの２人だけだ。得点は両リーグ１位を独走する１２０に達し、ロバーツ監督は「野球は失点を防ぎ、得点するゲーム。塁に出て得点できるというのは、彼がどれだけチームにとって価値があるかを示している」と強調した。