「これダンス？性行為じゃん」発言ダンサーと共演も…GABEE、グラマー体型に目が行くスイムウェア姿【PHOTO】

韓国の女性ダンサー、ガビ（GABEE）が美スタイル際立つスイムウェアSHOTを披露して話題だ。

【写真】「性行為じゃん」発言ダンサーのスイムウェア姿

ガビは8月19日にインスタグラムを更新。雲形の吹き出しの絵文字とともに「dreaming…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるリゾート地で束の間の休暇を過ごす様子が写っている。ガビは背中部分があらわになったスイムウェアを着用し、メリハリ感のあるスタイルの良さを惜しげもなく披露している。

また、別の写真では胸元がざっくりと開いたスイムウェア姿も公開。思わず二度見してしまうような圧巻のボリュームを見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿には、「完璧すぎる」「最高です！」「もしかして恋愛中？」「ゴージャス…」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝ガビInstagram）

ダンスクルー「LACHICA」や男女混成グループ「JAESSBEE」のメンバーとして、ダンサー・振付師・歌手と幅広く活動中のガビ。「JAESSBEE」としては最近、新シングル『SHUT THAT』をリリースしてカムバックした。

また、ABEMAでも配信されたダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に、韓国代表「BUMSUP」のメンバーとして出演。番組は同じ「BUMSUP」メンバーのHoney JとAIKIが、他チームのダンスを見て「これダンス？“性行為”じゃん」などと発言したことで物議を醸す事態もあったが、最終的には日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を下ろしている。