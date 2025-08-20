「ホームランが入るような角度じゃない」大谷翔平、打者天国の敵地で放った44号は超低空弾　6試合ぶりアーチの異次元軌道に驚愕の声「完全に打ちくだいた」

大谷は6試合ぶりにアーチをかけた(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平は現地8月19日、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。6試合ぶりとなる44号を放った。

【動画】大谷、6試合ぶりの44号は超低空弾となった

2回二死走者なしで迎えた第2打席。カウント1−1からの3球目、相手先発左腕、オースティン・ゴンバーの内角スライダーを捉えると、低い弾丸ライナーであっという間に右中間フェンスを越えていった。

打球初速115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度は19度と超低空弾にはNHK−BSで中継解説を務めた武田一浩氏も「すごい当たりでしたね。フェンスに当たるかと思った」とコメント。「ホームランが入るような角度じゃない」と驚きの言葉を続けた。



ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドは標高が高く、打球が飛びやすい”打者天国”としても知られる。