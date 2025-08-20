KiiiKiii、『DANCING ALONE』リミックスEPをサプライズリリース！R&BからEDMまで全4曲を収録

ガールズグループKiiiKiiiが、ファンに向けてサプライズプレゼントを用意した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、KiiiKiiiは本日（20日）正午、各種音楽配信サイトを通じて新曲『DANCING ALONE（PARKMOONCHI Mix）.zip』をリリースした。

これは、8月6日に発表された彼女たちの1stデジタルシングルのタイトル曲『DANCING ALONE』を、1990年代から現在までの音楽スタイルで再解釈したリミックス・デジタルEPだ。先立って8日には公式YouTubeチャンネルでプレイリストとして一部が公開され、注目を集めていた。

今回のアルバムには、90年代のスローテンポR&Bムードの『DANCING ALONE』から、倍速アレンジで軽快かつポップな魅力を加えた2000年代風バージョン、さらにフューチャーベースやトロピカルEDMにアレンジされた2010年代・2020年代バージョンのリミックストラックが収録されている。リスナーは、それぞれの時代に流行したジャンルでリミックスされた『DANCING ALONE』を通して、音楽で時間旅行をしているかのような感覚を味わえるだろう。

特に今作は、プロデューサーのパク・ムンチがリミックスを手掛け、完成度の高いトラックに仕上げられている。軽快なレトロムードの『DANCING ALONE』が、パク・ムンチのトレンディな感性によってどのように再誕生したのか期待が高まる。

リリース直後から注目を浴びている『DANCING ALONE』に加え、ウィットに富んだ歌詞が印象的な『Strawberry Cheesegame』で音楽シーンを彩っているKiiiKiiiは、今回のリミックスEPを通じて、再び唯一無二の歩みを続けていく。

