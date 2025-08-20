◆米大リーグ レイズ３―１３ヤンキース（１９日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）

ヤンキースが１９日（日本時間２０日）、敵地のレイズ戦で、球団史上最多タイ記録の９本塁打をマークした。

初回１死からジャッジ４０号、ベリンジャー２３号、スタントン１３号と３者連続アーチ。２回にカバジェロが３号２ラン。３回にチザムが２２号ソロを放った。４回はスタントンが２本目の１４号３ラン、ライス１９号で２者連続。６回にベリンジャーが２発目の２４号で８本目とした。７、８回に一発は出ず、打ち止めかと思われた９回２死でカバジェロが２発目の４号ソロを放ち、球団記録に並んだ。

台風で本拠球場の屋根が吹き飛んだレイズに、キャンプ施設球場を貸し出しているヤ軍。今季３月２９日のブルワーズ戦でも９本塁打しており、シーズン２度目の球団史に残る大花火大会。メジャー最多記録は１０本でブルージェイズ（１９８７年９月１４日）。

◆内訳

▽初回 ジャッジ４０号ソロ、ベリンジャー２３号ソロ、スタントン１３号ソロ（３者連続）

▽２回 カバジェロ３号２ラン

▽３回 チザム２２号ソロ

▽４回 スタントン１４号３ラン（２本目）、ライス１９号ソロ（２者連続）

▽６回 ベリンジャー２４号２ラン（２本目）

▽９回 カバジェロ４号ソロ（２本目）