「めるる」こと生見愛瑠（23）とお笑いコンビの見取り図が20日、フレイアクリニック「前払金保証」新CM発表会に登壇した。

「前払金保証」はクリニックが万一、経営困難に陥って施術が受けられなくなっても、未消化分の代金が返金される制度。同クリニックのイメージモデルを務めて6年目の生見は「こういう制度があると心強いなと思いますね。安心して通える。たくさんの方に通ってもらえるように、私も美を磨きながら頑張ります」と話した。

鈴木伸之と出演した新CMも上映された。この日は白いノースリーブのワンピース姿で「実際にCMでも着用している衣装です。すごくナチュラルな感じで大人っぽくてお気に入り」と話した。

長期的に頑張っていることについてのトークでは、半身浴と回答。「どれだけ遅くても湯船に20分はつかると決めてます。根暗で全く運動しないので汗をかかなくて。汗かかなきゃっていうのでちゃんとやってます」。これに対し、20キロの減量に成功して女性誌ananに登場した盛山晋太郎（39）は「撮影前日はトレーナーに言われて水抜きと塩抜きしてたんで。半身浴7時間させられてたんで。撮影中は意識遠のきながらやってたんで」と応じた。

盛山はダイエットをきっかけに美容に関心が出てきたという。「僕が今までやってたマックスの美容が水で顔洗うやったんですけど。お恥ずかしい話、美容液とか使って。美容男子です」と話し「いつかは脱毛したいですね。ひげというか胸毛。体毛したいですね。冬の僕、本当にイエティみたいなんで」と脱毛にも意欲を見せた。

美意識が高まった盛山に、生見が「（透明感）負けますよ」と謙遜。リリー（41）も「めるるよりね、もるるのほうが」とのっかっていた。