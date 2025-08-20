晋祠の泉の傍らで、伝統衣装を着て写真を撮る人。（６月２９日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原8月20日】中国山西省太原市の晋祠（しんし）は、春秋時代の晋国の始祖を祭る祠廟で、国内に現存する祠堂式古園林建築群の中で最大の規模を持つ。清らかな泉が古建築の間に点在しており、多くの観光客が訪れている。

晋祠の泉は太原南西部の懸甕山（けんおうさん）の山麓を源とするが、1970年代以降の地下水の過剰な汲み上げ、石炭の大規模開発などの影響により1994年に湧水が停止した。その後は地下水位が毎年約2メートルずつ低下し、2008年には泉口下7.76メートルと最低水位を記録。湧水の停止後、晋祠の泉の景観は人工給水によって維持されてきた。

１２日、晋祠の泉と古建築。（太原＝新華社配信／姚雅娟）

山西省はここ数年、地下水の汲み上げ削減やダムから泉域への補水強化、泉域での石炭採掘の厳格管理、生態系修復による土壌流出削減など総合的な対策を講じて地下水源を再生し、晋祠泉の復流を進めてきた。

その結果、2023年5月に湧水が戻り、23年の湧水確認日数は133日、24年には273日となった。

山西省は中国有数の石炭産地で「石炭の海」とも呼ばれる。専門家によると、晋祠の泉の復流は山西省の地下水管理と泉域保護の重要な成果で、生態環境建設の具体的な実践例でもあるという。（記者/王学濤、柴婷）

１２日、晋祠の泉で水遊びをする人。（太原＝新華社配信／姚雅娟）

１２日、晋祠の難老泉を見学する人たち。（太原＝新華社配信／姚雅娟）

１２日、晋祠を訪れた人たち。（太原＝新華社配信／姚雅娟）

１２日、水筒に晋祠泉の水をくむ子ども。（太原＝新華社配信／姚雅娟）

晋祠の泉と古建築。（５月１日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

１２日、水筒に晋祠泉の水をくむ人。（太原＝新華社配信／姚雅娟）