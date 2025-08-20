サイコム、対象BTO PCの購入で『ボーダーランズ4』がもらえるキャンペーン
サイコムは8月19日、対象となるNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したBTO PC購入時に、シューティングRPG『ボーダーランズ4』のバンドルコードを記載したクーポンカードを同梱するキャンペーンを開始した。
サイコムの『ボーダーランズ4』バンドルキャンペーン
今回提供する『ボーダーランズ4』バンドルキャンペーンは、サイコムが販売するBTO PCにてNVIDIA GeForce RTX 5090／5080／5070 Ti／5070搭載グラフィックスカードを選択し、購入すると『ボーダーランズ4』のバンドルコードが記載されたクーポンコードがもらえるもの。
キャンペーン期間は2025年9月22日23時59分まで。期間中でも定数に達し次第終了となる。クーポンの引き換えにはNVIDIAアプリとSteamアカウントが必要で、クーポン引換期限は2025年10月22日23時59分まで。バンドルコンテンツは下記の通り。
『ボーダーランズ4』スタンダードエディション
ギラギラグローリーパック：ヴォルト・ハンタースキン 1種類、武器スキン 1種類、ECHO-4ドローンスキン 1種類
キャンペーン対象グラフィックスカード搭載BTO PCのカスタマイズモデル例は下記の通り。なお記載の価格は同時開催している「サイコム サマーキャンペーン 2025」適用価格となっている。
○G-Master Velox Mini B760 Intel Edition
CPU：Intel Core i5-14400F（2.5GHz/10コア(Pコア6+Eコア4)16スレッド/TDP65W）
CPUクーラー：DeepCool AK400（空冷/CPUファン）
マザーボード：MSI MPG B760I EDGE WIFI
メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-4800（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX 5070 12GB（MSI製SHADOW 2X OC）
LAN：有線LANオンボード
PCケース：DeepCool CH160 Black（黒/ガラスパネル仕様）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）
OS：Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：241,900円
