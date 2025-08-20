【なすが主役のごはんもの】豚しゃぶ肉で時短調理！ 「なすと豚しゃぶのクイックカレー」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■豚しゃぶ肉＆カレールウを合わせる時短レシピ
なすと豚しゃぶのクイックカレー
1人分 603kcal
材料（2〜3人分）
なす……1個
豚ロースしゃぶしゃぶ用肉……200g
黄パプリカ……1/2個
玉ねぎの粗みじん切り……1/2個分
温かいご飯……適量
カレールウ……40g
サラダ油 ウスターソース
作り方
1 なすは5mm厚さの輪切りにする。パプリカは2cm四方に切る。カレールウはラップではさみ、手で上から押して潰す。
2 フライパンに油大1を中火で熱し、なす、パプリカを入れる。時々上下を返しながら、両面が色づくまで焼いて取り出す。
3 フライパンに油大1を足して中火で熱し、玉ねぎを入れてしんなりとするまで炒める。豚肉を加えてほぐしながら炒め、肉の色が変わったら水1カップを加え、煮立ってから約2分煮る。
4 カレールウを加えてとろみがつくまで3〜4分混ぜながら煮る。ウスターソース大1/2を加え、2を戻し入れて混ぜる。器にご飯と盛り合わせ、好みでパセリのみじん切りを散らす。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／コウケンテツ、撮影／野口健志
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』