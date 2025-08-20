なすと豚しゃぶのクイックカレー（料理・コウケンテツ、撮影・野口健志）


下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■豚しゃぶ肉＆カレールウを合わせる時短レシピ

なすと豚しゃぶのクイックカレー

1人分　603kcal

塩分　1.7g

材料（2〜3人分）

なす……1個

豚ロースしゃぶしゃぶ用肉……200g

黄パプリカ……1/2個

玉ねぎの粗みじん切り……1/2個分

温かいご飯……適量

カレールウ……40g

サラダ油　ウスターソース

作り方

1　なすは5mm厚さの輪切りにする。パプリカは2cm四方に切る。カレールウはラップではさみ、手で上から押して潰す。

2　フライパンに油大1を中火で熱し、なす、パプリカを入れる。時々上下を返しながら、両面が色づくまで焼いて取り出す。

3　フライパンに油大1を足して中火で熱し、玉ねぎを入れてしんなりとするまで炒める。豚肉を加えてほぐしながら炒め、肉の色が変わったら水1カップを加え、煮立ってから約2分煮る。

4　カレールウを加えてとろみがつくまで3〜4分混ぜながら煮る。ウスターソース大1/2を加え、2を戻し入れて混ぜる。器にご飯と盛り合わせ、好みでパセリのみじん切りを散らす。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

料理／コウケンテツ、撮影／野口健志

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』