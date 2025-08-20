TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時43分に、洪水警報を田子町に発表しました。

青森県では、20日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■十和田市

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■平川市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■西目屋村
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒

■東通村
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■三戸町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■田子町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　20日夜遅くにかけて警戒

■南部町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒

■新郷村
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒