【洪水警報】青森県・田子町に発表 20日13:43時点
気象台は、午後1時43分に、洪水警報を田子町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・田子町に発表 20日13:43時点
青森県では、20日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■十和田市
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■平川市
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■西目屋村
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■三戸町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■田子町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
■南部町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
■新郷村
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒