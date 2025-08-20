Êì¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½÷Í¥¡¢Éã¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óà²ÚÎï¤Ê¤ë2À¤á17ºÐ¥â¥Ç¥ëÄ¹½÷¤Î¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¶¯¤á¡×¡ÖÀ®Ä¹³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½÷Í¥¤òÊì¤Ë»ý¤Ä17ºÐÄ¹½÷¥â¥Ç¥ë¤¬à¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¸þ¤±»¨»ï¡Ömarie claire 7·î31Æü¹æ¡×(ÆÉÇä¿·Ê¹)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥í¡¼¥º¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡£»¨»ï¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ó¥º³¦¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤À¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤¢¤´¤Ë¼ê¤òÉÕ¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤Ë2002Ç¯¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢Éã¤Ï²Î¼ê¤Î¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1065Ëü¿Í¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥á¥¬¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î1¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤À¤·À³Ê¤âÎÉ¤¤»Ò¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÊì¿Æ¤Î¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Èþ¤·¤¤¤«¤â¡£¤´¤á¤ó¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¶¯¤á¡×¡ÖÀ®Ä¹³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤Éà²ÚÎï¤Ê¤ë2À¤á¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£