高橋海人、『DOPE』出演で「殻を破れた」 中村倫也から多くの学び ドラマの力も実感
●役に引っ張られて涙が止まらず「演じるという感覚ではなく…」
TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00〜)で中村倫也と共にW主演を務めているKing ＆ Princeの高橋海人(高＝はしごだか)にインタビュー。本作への参加が自身にとってどんな経験になっているのか話を聞いた。
『DOPE 麻薬取締部特捜課』才木優人役の高橋海人
木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作・原案とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。
高橋が演じている才木は、真面目で正義感にあふれ、DOPEを服用した犯罪者も更生の機会が与えられるべきという考えの持ち主。未来に起こる事象が映像として脳に流れる未来予知の異能力を持つ。
高橋は、才木について「演じてみて最初から最後まで印象は変わらない」と語る。
「自分が異能力者ということで、24年間生きてきて、つらい思いをたくさんしてきた中で、人に優しく生きようという信念がある。そういう優しいところや真っすぐなところ、でも、周りに譲れない自分の強さもあって、ドーパーは殺さずに逮捕して更生させるべきだという信念が周りとバチッとなることもあるんですけど、そこも才木の信念があるからこその頑固さで、自分も少し近いところがあるなと思いました」
本作は、VFXを駆使したアクションシーンも見どころだが、高橋は「VFXを使いながらも、頼らないで、どこまで現場で作り込めるかということも現場の課題の一つだった」と言い、アクションシーンの幅に自信をのぞかせる。
「CGが必ず入るわけでもなく、例えば、3話の陣内と才木が戦うシーンはCGを使わなかったり、すごく幅を持ったアクションシーンを見せられているのかなと思います。これからも見どころであるアクションシーンが入ってきますが、みんなが見たことあるなというものにはならないと思います」
撮影で特に印象に残っているのは、涙が止まらなくなったシーンだと明かす。
「才木が我慢できずに泣くシーンもたくさんあって、あるシーンで、演じるという感覚ではなく、涙がどんどん出てきて止まらないシーンがありました。自分でもびっくりして『すごい! なんだこれ!』となった瞬間があり、カットがかかった後も涙が出てきて、だいぶ役に引っ張られているなと。どのシーンか言うとハードルが上がりそうなので、言わないでおきますが(笑)」
また、放送を重ねる中で、幅広い層からの反響を見て、ドラマの影響力を改めて感じていると語る。
「『DOPE』の放送中などにSNSを確認していると、特撮や異能力が好きな方など、自分が今までなかなか触れ合う機会のない人たちも見てくれているのはすごくうれしいなと思っています。自分の知らない世界の幅広い人たちが見てくれているんだなと思うと『ドラマってすごいな』と。ドラマの力を感じます」
また、「うちの事務所の人もけっこう見てくれていて『ドラマ見ているよ』と。この間、音楽番組で共演した時にSnow Manの深澤(辰哉)くんも言ってくれたり、スタッフの人に言われたりします」とうれしそうに話した。
●中村倫也に感じた人間的な魅力「技術や経験ももちろんですが…」
相棒役の中村とは初共演。以前から共演したいと思っていたそうで、今回の共演で、中村の俳優としての魅力の源泉に、技術や経験だけでなく、人間的な魅力があると感じたという。
「倫也さんの出演シーンが終わると、また早く出てきてほしいというか、毎回癖になる要素が残っているというのは、技術や経験ももちろんですが、その奥にある人間そもそもの魅力がにじみ出ているからなのかなと思っています。倫也さん自身は、ひねくれた人生を歩んできたとおっしゃっていましたが、いろいろ経験を積まれる中で、自分の中で攻略本を作ってのし上がってきた人なのかなと。その深みや重みがちゃんと芯に乗っかっているなと思います」
そんな中村から大いに刺激を受けたと語る。
「お芝居の世界は、演じない良さや演じる良さ、技術を詰め込んだ良さやそうではない良さなど、いろいろな魅力がありますが、すべてに通ずる芯のところは人間の魅力なのかなと、すごく考えさせられました」
そして、「倫也さんと一緒にお芝居させていただいて、経験値が上がった感じがします」と感謝する。
「常日頃感じていた倫也さんの視野の広さだったり、このシーンはこういうことが求められているという正解に導く速さもすごいなと思っていて。毎日背中を見て学ぶという感じです。部活の憧れの先輩みたいな、あの人の要素をどれだけ盗めるかなと考えていました」
麻薬取締部特捜課を演じるキャストには、新木優子、三浦誠己、豊田裕大らも名を連ねているが、劇中同様、共演者たちとのチームワークは抜群だったようだ。
「自然と打ち解けていく感じで、前室でみんなでワイワイ話していました。みんなでご飯にも行きましたが、それは作品が終わった後だったので、ご飯に行ったから仲良くなったというわけでもなくて。倫也さんが引っ張ってくれる存在で、みんなそこに甘えつつ、ワイワイしつつ、バランスが良かったのかなと勝手に思っています」
これまでも数々の作品に出演し演技力を高めている高橋だが、本作出演によって「一個殻を破れた感じがします」と自身の成長を感じているという。
「これまでは芝居について『人間臭い』『生々しい』と言っていただくことが多かったですが、今回はそこにけっこうエッセンスを乗っけていて。しっかり作り込んだ上でどんどん盛り込んでいくというお芝居のやり方が初めてでしたし、倫也さんなど技術がすごい人たちから盗んで、どんどん才木を成長させていけたかなと思うと、殻を破れた1つの作品ではあるなと。幅を広げることができたのではないかなと思える作品です」
最後に、物語終盤に向けて「才木が特捜課に入ることが偶然だったのか、必然だったのか、そういうところも明らかになっていき、才木が人間として変わっていくところも見どころになると思います。また、いろんな出来事を踏まえて、陣内さんと才木がどういった形でバディになっていくのか、そして、どんどん激しくなっていくアクションも見どころです」と見どころを語っていた。
■高橋海人
1999年4月3日生まれ、神奈川県出身。幼少期からダンスを始め、数々のダンスコンテストで優勝を重ねる。2013年に事務所に入所。2018年にKing ＆ Princeとして「シンデレラガール」でデビュー。俳優としても活動し、数々の話題作に出演。現在、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』に出演中。映画『おーい、応為』、映画『君の顔では泣けない』の公開を控える。
(C)TBS
TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00〜)で中村倫也と共にW主演を務めているKing ＆ Princeの高橋海人(高＝はしごだか)にインタビュー。本作への参加が自身にとってどんな経験になっているのか話を聞いた。
『DOPE 麻薬取締部特捜課』才木優人役の高橋海人
木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作・原案とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。
高橋は、才木について「演じてみて最初から最後まで印象は変わらない」と語る。
「自分が異能力者ということで、24年間生きてきて、つらい思いをたくさんしてきた中で、人に優しく生きようという信念がある。そういう優しいところや真っすぐなところ、でも、周りに譲れない自分の強さもあって、ドーパーは殺さずに逮捕して更生させるべきだという信念が周りとバチッとなることもあるんですけど、そこも才木の信念があるからこその頑固さで、自分も少し近いところがあるなと思いました」
本作は、VFXを駆使したアクションシーンも見どころだが、高橋は「VFXを使いながらも、頼らないで、どこまで現場で作り込めるかということも現場の課題の一つだった」と言い、アクションシーンの幅に自信をのぞかせる。
「CGが必ず入るわけでもなく、例えば、3話の陣内と才木が戦うシーンはCGを使わなかったり、すごく幅を持ったアクションシーンを見せられているのかなと思います。これからも見どころであるアクションシーンが入ってきますが、みんなが見たことあるなというものにはならないと思います」
撮影で特に印象に残っているのは、涙が止まらなくなったシーンだと明かす。
「才木が我慢できずに泣くシーンもたくさんあって、あるシーンで、演じるという感覚ではなく、涙がどんどん出てきて止まらないシーンがありました。自分でもびっくりして『すごい! なんだこれ!』となった瞬間があり、カットがかかった後も涙が出てきて、だいぶ役に引っ張られているなと。どのシーンか言うとハードルが上がりそうなので、言わないでおきますが(笑)」
また、放送を重ねる中で、幅広い層からの反響を見て、ドラマの影響力を改めて感じていると語る。
「『DOPE』の放送中などにSNSを確認していると、特撮や異能力が好きな方など、自分が今までなかなか触れ合う機会のない人たちも見てくれているのはすごくうれしいなと思っています。自分の知らない世界の幅広い人たちが見てくれているんだなと思うと『ドラマってすごいな』と。ドラマの力を感じます」
また、「うちの事務所の人もけっこう見てくれていて『ドラマ見ているよ』と。この間、音楽番組で共演した時にSnow Manの深澤(辰哉)くんも言ってくれたり、スタッフの人に言われたりします」とうれしそうに話した。
●中村倫也に感じた人間的な魅力「技術や経験ももちろんですが…」
相棒役の中村とは初共演。以前から共演したいと思っていたそうで、今回の共演で、中村の俳優としての魅力の源泉に、技術や経験だけでなく、人間的な魅力があると感じたという。
「倫也さんの出演シーンが終わると、また早く出てきてほしいというか、毎回癖になる要素が残っているというのは、技術や経験ももちろんですが、その奥にある人間そもそもの魅力がにじみ出ているからなのかなと思っています。倫也さん自身は、ひねくれた人生を歩んできたとおっしゃっていましたが、いろいろ経験を積まれる中で、自分の中で攻略本を作ってのし上がってきた人なのかなと。その深みや重みがちゃんと芯に乗っかっているなと思います」
そんな中村から大いに刺激を受けたと語る。
「お芝居の世界は、演じない良さや演じる良さ、技術を詰め込んだ良さやそうではない良さなど、いろいろな魅力がありますが、すべてに通ずる芯のところは人間の魅力なのかなと、すごく考えさせられました」
そして、「倫也さんと一緒にお芝居させていただいて、経験値が上がった感じがします」と感謝する。
「常日頃感じていた倫也さんの視野の広さだったり、このシーンはこういうことが求められているという正解に導く速さもすごいなと思っていて。毎日背中を見て学ぶという感じです。部活の憧れの先輩みたいな、あの人の要素をどれだけ盗めるかなと考えていました」
麻薬取締部特捜課を演じるキャストには、新木優子、三浦誠己、豊田裕大らも名を連ねているが、劇中同様、共演者たちとのチームワークは抜群だったようだ。
「自然と打ち解けていく感じで、前室でみんなでワイワイ話していました。みんなでご飯にも行きましたが、それは作品が終わった後だったので、ご飯に行ったから仲良くなったというわけでもなくて。倫也さんが引っ張ってくれる存在で、みんなそこに甘えつつ、ワイワイしつつ、バランスが良かったのかなと勝手に思っています」
これまでも数々の作品に出演し演技力を高めている高橋だが、本作出演によって「一個殻を破れた感じがします」と自身の成長を感じているという。
「これまでは芝居について『人間臭い』『生々しい』と言っていただくことが多かったですが、今回はそこにけっこうエッセンスを乗っけていて。しっかり作り込んだ上でどんどん盛り込んでいくというお芝居のやり方が初めてでしたし、倫也さんなど技術がすごい人たちから盗んで、どんどん才木を成長させていけたかなと思うと、殻を破れた1つの作品ではあるなと。幅を広げることができたのではないかなと思える作品です」
最後に、物語終盤に向けて「才木が特捜課に入ることが偶然だったのか、必然だったのか、そういうところも明らかになっていき、才木が人間として変わっていくところも見どころになると思います。また、いろんな出来事を踏まえて、陣内さんと才木がどういった形でバディになっていくのか、そして、どんどん激しくなっていくアクションも見どころです」と見どころを語っていた。
■高橋海人
1999年4月3日生まれ、神奈川県出身。幼少期からダンスを始め、数々のダンスコンテストで優勝を重ねる。2013年に事務所に入所。2018年にKing ＆ Princeとして「シンデレラガール」でデビュー。俳優としても活動し、数々の話題作に出演。現在、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』に出演中。映画『おーい、応為』、映画『君の顔では泣けない』の公開を控える。
(C)TBS