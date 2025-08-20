浜崎あゆみ、最新曲「mimosa」含む7作品をアナログ盤でリリース決定
浜崎あゆみが、『レコードの日』Day2にあたる12月6日に、最新曲「mimosa」をはじめとする全7タイトルをアナログレコードでリリースする。
【写真】番組独自の演出で期待大！スタジオパフォーマンスの模様
「mimosa」は、2024年4月に配信リリースされた楽曲で、フジテレビ系月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌として起用され、配信チャートで1位を記録するなど、世代を超えて反響を呼んだ。今回、スペシャル仕様の7インチ・カラーヴァイナル（クリアイエロー）としてアナログ化される。
同時に、ミュージックビデオ内の“ayuミュージアム”で展示され話題を集めた、初期の名作アルバム6作品もアナログ盤としてリリースされる。対象作品は、1stアルバム『A Song for ××』、2ndアルバム『LOVEppears』、3rdアルバム『Duty』、4thアルバム『I am...』、5thアルバム『RAINBOW』、6thアルバム『MY STORY』の6作。
1999年にリリースされ浜崎初のミリオンヒットを記録した『A Song for ××』をはじめ、「Boys & Girls」や「appears」を収録した『LOVEppears』、「SEASONS」「SURREAL」などを収めた『Duty』、「evolution」「M」「Dearest」などの代表曲が並ぶ『I am...』、「Voyage」「Free & Easy」などを含む『RAINBOW』、そして「Moments」「CAROLS」など今もライブで演奏される楽曲が揃う『MY STORY』と、キャリアを象徴する名盤ばかりとなっている。
デビューから28年を迎えた今も色褪せることのない楽曲群が、アナログという形で改めて届けられる。レコードファンはもちろん、長年のリスナーにとっても貴重なコレクションとなりそうだ。
【写真】番組独自の演出で期待大！スタジオパフォーマンスの模様
「mimosa」は、2024年4月に配信リリースされた楽曲で、フジテレビ系月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌として起用され、配信チャートで1位を記録するなど、世代を超えて反響を呼んだ。今回、スペシャル仕様の7インチ・カラーヴァイナル（クリアイエロー）としてアナログ化される。
1999年にリリースされ浜崎初のミリオンヒットを記録した『A Song for ××』をはじめ、「Boys & Girls」や「appears」を収録した『LOVEppears』、「SEASONS」「SURREAL」などを収めた『Duty』、「evolution」「M」「Dearest」などの代表曲が並ぶ『I am...』、「Voyage」「Free & Easy」などを含む『RAINBOW』、そして「Moments」「CAROLS」など今もライブで演奏される楽曲が揃う『MY STORY』と、キャリアを象徴する名盤ばかりとなっている。
デビューから28年を迎えた今も色褪せることのない楽曲群が、アナログという形で改めて届けられる。レコードファンはもちろん、長年のリスナーにとっても貴重なコレクションとなりそうだ。