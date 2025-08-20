『科学的根拠に基づく 60歳からのサプリ健康法』が2025年8月25日（月）に内外出版社から発売される。

高血圧、認知症、高血糖、メタボ、不眠…など、体に現れる不調。年齢を重ねると心身にさまざまな不調があらわれ、日常生活の質を下げてしまうことも少なくない。そんな加齢による悩みに対し、いま注目されているのが「サプリメント」だ。本書では、サプリ研究歴30年の著者が、これまでの知見をもとに「本当に効果があったもの」「期待外れだったもの」を科学的根拠から徹底解説。

たとえば――血圧を下げる…GABA、ペプチド系、認知症予防に…ヤマブシタケ、血糖上昇を抑える…糖質類似物質、体脂肪を減らす…カテキン、カプシエイト、憂鬱·不安を和らげる…サフラン、睡眠の質を高める…グリシン、効果が乏しい…酵素サプリ

薬との飲み合わせ、摂取のタイミング、失敗しない選び方まで丁寧に解説。正しくサプリを活用し、加齢に負けない健やかな身体になれる情報が掲載されている。

■著者プロフィール大貫宏一郎（おおぬきこういちろう）京都大学農学部入学、大学院に進学して博士課程まで修了。博士号はトウガラシのダイエット効果に関する研究にて取得（農学博士）。卒業後は大塚製薬㈱の研究員として特定保健用食品や「エクエル」の研究に関わる。現在は株式会社ユーザーライフサイエンスの取締役会長に就任。日本香辛料研究会の役員、市の食育推進委員会委員長、一般社団法人科学真実検証協会の理事長など公的機関の要職を歴任。近畿大学の准教授、教授を経て独立、現在も非常勤講師を務める。学生時代から現在に至るまで一貫して食と健康に関する研究を続けており、研究歴は約30年。著書に『科学的に正しいサプリダイエット』（小社刊）がある。

