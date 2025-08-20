近藤夏子が、ニューデジタルミニアルバム『KCP-first-』をリリースした。

作品タイトルである“KCP”は、デビュー15周年を記念した“近藤夏子シティポッププロジェクト”の頭文字を取ったもの。1970～1980年代のシティポップの名曲にインスピレーションを受け、近藤が解釈を重ねて制作した楽曲を2025年から毎月1曲ずつYouTubeで公開していた。

今作は1月～6月の楽曲をまとめたミニアルバムで、冬のキラキラした雪景色をイメージした「シューティングスター」、大人の恋愛を描いた「I’m in love」、別れがテーマの「いとしき日々よ」、サックスの生音にこだわりが光る「マジックハイウェイ」、シティポップのムード漂う「Dancing all night」、梅雨をテーマにした「雨宿りの愛してる」が収録される。

すべての楽曲は作詞作曲を近藤夏子、編曲を髙木健太郎が担当。近藤が改めてアーティストとしての一面を表現した作品となっている。

また、『KCP-first-』リリース記念ライブを8月23日に大阪 Entertainment Dining BERONICAにて開催。チケットは現在一般発売中だ。

・近藤夏子 コメント

最初はどうなるんだ？と思いながら手探りではじめたシティポップの世界。デビュー15周年、今までにない近藤夏子を自分が感じたくて。毎月1曲作り上げていく楽しさと向き合う時間、そして音楽の魅力への気づき。いろんな感情にさせてくれるプロジェクトです。何度もリピートしたくなるサウンドに仕上がっています。まだまだ新しい近藤夏子を楽しんでもらえますように！

（文＝リアルサウンド編集部）