「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が20日、都内でイメージモデルを務める美容皮膚科「フレイアクリニック」の新CM発表会に出席した。

今年でイメージモデル6年目を迎え「実際に通っているクリニックなので、こんなにご一緒させていただいてうれしいです」と笑顔を見せた。

新CMでは真っ白なワンピースを身にまとい、ともにイメージモデルを務める俳優の鈴木伸之（32）と、新制度「前払金保証」についてインタビュー形式で話し合う。これまでのCMは「学校の先生になったり、チアの服で踊ったりポップなCMが多かった」（生見）といい、一転してフォーマルなスタイルである今回のCMについて「伝えたいメッセージをまっすぐ素直に伝えるという、凄くシンプルなCMが大人っぽくてお気に入りです」と明かした。

また、撮影時に心がけたことを問われると「よりナチュラルに、セリフを言ってる風に言わないようにと（監督に）言われたので、鈴木さんと会話しながら（自然体で）やりました」と振り返った。

生見と鈴木が出演する新CMは、きょう20日から放映が開始されるほか、2人のインタビューを含むメイキングムービーが同社公式YouTubeチャンネルで配信される。