お笑いコンビ「見取り図」が20日、都内で美容皮膚科「フレイアクリニック」の新CM発表会に、「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）とともに出席した。

同社のイメージモデル6年目を迎えたことを受け「長く続けていること」を問われた生見は「湯船に浸かること」と回答。「全く運動しなくて汗をかかないので、半身浴をして汗をかかなきゃというので毎日やっています」と説明した。

これに即座に反応したのが、最近約20キロのダイエットに成功した「見取り図」の盛山晋太郎（39）だ。

雑誌「anan」の表紙を目指す企画「見取り図・盛山のananへの道〜Road to anan〜」で、約100日かけて104.5キロから84.6キロと大幅な減量に成功。先月30日発売の「anan」では見事にバックカバーを飾った。だが、「撮影の前日はトレーナーに言われて水抜きと塩抜きさせられた」と、7時間の半身浴を敢行したという盛山。格闘家顔負けの壮絶な水抜きの結果、「撮影中は意識が飛びそうになりながらやっていました」と明かし、報道陣を笑わせていた。