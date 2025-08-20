学歴詐称疑惑が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長を巡り、8月20日午前、伊東市内の経済3団体が田久保市長のもとを訪れ、市政の正常化と辞職を求める要望書を提出しました。

【写真を見る】伊東市の経済団体が田久保市長に要望書を提出する様子

田久保市長に要望書を提出したのは、伊東商工会議所、伊東観光協会、伊東温泉旅館ホテル協同組合の3団体です。

3団体の代表らは8月20日午前、田久保市長のもとを訪れ、伊東市政の早期正常化のため、早急に市長を辞職するよう求める要望書を手渡しました。

要望書を受け取った田久保市長は、「ご要望の方は真摯に承りましたので、考慮させていただきたい、そのように思っております」と述べ、具体的な対応については明言しませんでした。

要望書の提出後、報道陣の取材に応じた伊東観光協会の稲葉明久会長は、「間違いなくマイナスになっていることは確か。秋また観光シーズンになってくる、これが長引くことによってその影響は計り知れないものがある」として、田久保市長の一連の騒動が今後伊東市に影響を与える可能性について言及しました。

田久保市長はこれまでにも、伊東市の職員で作る労働組合や伊東市教育委員会から、市政や教育行政の正常化を求める要望書を受け取っていますが、要望書で直接辞職を求められたのは初めてです。