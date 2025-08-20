静岡県島田市に住む80代の女性が警察官を名乗る男からの電話で現金4000万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。

詐欺の被害にあったのは島田市に住む無職の80代の女性です。

警察によりますと2024年11月下旬、女性の自宅の固定電話に警察官を名乗る男から「あなたの通帳が拾われた。拾った者があなたのお金を取ろうとしている」「あなたのお金が狙われている。私たちが守る」などと電話がありました。

その後連絡を重ね、男は女性に「口座にお金を入れておくと危ないからおろしましょう」「預かりに行く」「お金は紙袋に入れて置いてください」などと指示しました。

女性は2025年7月下旬までの間、計3回、自宅の敷地内の指定された場所に現金合計4000万円を置いたところ、何者かが持ち去り、だまし取られました。

女性は息子と2人暮らしで、この件を息子には相談しておらず、8月19日に警察官と会話をした際に詐欺であることに気付いたということです。

警察は特殊詐欺事件として捜査し、「警察が捜査等の名目で現金の振込みを要求したり、金銭の出金を指示する事は絶対にありません」「警察官を名乗る電話で捜査対象等と言われた場合は、詐欺を疑い、電話を一旦切って、ご自身で最寄りの警察署等の電話番号を調べるなどして相談して下さい」などと呼び掛けています。