【リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」】 8月20日 実施

エヌ・シー・ジャパンは、PC用MMORPG「The Tower of AION（タワー オブ アイオン）」において、リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」を8月20日に実施した。

本アップデートでは、新規サーバー「X」がオープン。新規クラス「ルミネス ウイング」が登場するほか、新規フィールド「ティアマランタ メサ」も実装される。

リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」

アップデート日時：8月20日定期メンテナンス時

リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」では、ミッションクリア時に獲得できる経験値4倍や装備制限解除による高速育成に加えて、無限飛行で探索快適な新サーバー「X」、新規PVPフィールドとして復活し宝さがしも楽しめる「ティアマランタ メサ」、そしてコンボスキルや高速移動を得意とする新規クラス「ルミネス ウイング」が登場する。

新規サーバー「X」のオープン記念として、8月20日のリニューアルアップデートからは、事前登録で案内された強力なPVP防具各種と武器、倉庫機能がある可愛いペンギンのペットの豪華特典が、ゲームプレイしている人全員に配布される。なお、受け取り期間は9月17日定期メンテナンス開始前まで。

□リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」の詳細ページ

「真夏のX週末がっつりプレイ！」開催

開催期間：9月17日定期メンテンス前まで

新規サーバー「X」のOPENを記念して、週末のプレゼントイベントが開催される。

イベント期間中の金曜日、土曜日、日曜日に、新規ダンジョン「回帰の迷宮」へ入場した人全員に「[イベント]回帰の迷宮の追加入場スクロール」が贈られる。

「ティアマランタ メサ」に入場すると、冒険に役立つ素材アイテム「ブラック クラウド貿易団の指令書の束 II」や、「永遠の息吹」がもらえる。

□「真夏のX週末がっつりプレイ！」の詳細ページ

「The Way of AION」開催

開催期間：10月15日定期メンテンス前まで

アップデートを記念して、ゲームプレイをして特典を獲得できるWebイベントが開催中。「ティアマランタ メサ」でのミッションやクエスト完了、キャラクターレベルアップや、装備強化等全17種類の目標に合わせたミッションが用意されており、全17種類のミッションを達成すると2,500キューナを獲得できる。

※ミッションと報酬は新規サーバー「X」とClassicサーバー「フレギオン」で共通。なお報酬は各1アカウントにつき1回まで。

□「The Way of AION」の詳細ページ

「新コンテンツツアーログボ！」開催

開催期間：9月17日定期メンテンス前まで

新規レイドコンテンツの参加者を応援するために、コンテンツ時間になると受け取れるログインボーナスが登場。毎日21時から行なわれる「アヴタール討伐戦」と、曜日別レイドボス出現時間に合わせて、レイド戦で役立つポーションやスクロール、キスク等が贈られる。

□「新コンテンツツアーログボ！」の詳細ページ

リニューアルアップデート記念キャンペーン多数開催

リニューアルアップデートを記念してさまざまなキャンペーンが開催されている。

新規サーバーXOPEN！記念フォロー&リポストキャンペーン第1弾

開催期間：8月26日23時59分まで

「タワー オブ アイオン」新規サーバー「X」OPENを記念して、フォロー&リポストキャンペーン第1弾が開催中。抽選で10名に「Amazonギフトカード 1,000円分」が当たる。「タワー オブ アイオン」のプレイ画面のスクリーンショットに「#AIONリニューアル」をつけて引用リポストすると当選率がアップする。

【参加方法】

（1）「タワー オブ アイオン」Xアカウントをフォロー

（2）キャンペーン対象ポストをリポスト

【賞品】

・Amazonギフトカード 1,000円分 10名（抽選）

□「タワー オブ アイオン」公式X

□キャンペーン対象ポスト

□「新規サーバーXOPEN！記念フォロー&リポストキャンペーン第1弾」の詳細ページ

友達招待でWチャンス！ フォロー&リポストキャンペーン第2弾

開催期間：8月20日～9月2日23時59分

リニューアルアップデートを記念して、「友達招待でWチャンス!フォロー&リポストキャンペーン第2弾」を8月20日から開催予定。現在開催中の「ミッションラリー」ページで行なえる、友達招待コードを発行して友達と一緒にリニューアルアップデートを楽しもう。

【賞品】

・Amazonギフトカード 1,000円分 10名（抽選）

【参加方法】

（1）「タワー オブ アイオンXアカウントをフォロー

（2）キャンペーン対象ポスト（8月20日15時投稿予定）をリポスト

□「ミッションラリー」イベントページ

□「友達招待でWチャンス!フォロー&リポストキャンペーン第2弾」の詳細ページ

「Xサーバー配信祭り～配信でギフコを当てよう！～」開催

開催期間：9月3日定期メンテナンス前

新規サーバー「X」でのプレイ映像を配信して応募フォームから応募すると獲得できる専用コインでギフトコードの抽選に参加できる「Xサーバー配信祭り」が開催中。

配信内容は、ミッション進行、PVPプレイ、キャラクターカスタマイズ、ダンジョン攻略、ゲームに関する雑談など「タワー オブ アイオン」に関連する内容すべてが応募対象になる。

【賞品】

[最優秀賞]

・Amazonギフトカード 30,000円分 1名

※「Xサーバー」配信祭りに参加した映像のうち、サービスチーム協議の上最優秀賞を決定

[抽選]

・Amazonギフトカード 10,000円分 2名

・Amazonギフトカード 5,000円分 5名

・Amazonギフトカード 2,000円分 10名

【参加方法】

（1）配信プラットフォーム（YouTubeもしくはTwitch）で新規サーバー「X」でのプレイを配信する

（2）応募フォームから配信URLやアカウント情報など必要情報を入力

（3）コインを獲得

（4）獲得したコインを使用してガチャを回す

□「Xサーバー配信祭り～配信でギフコを当てよう！～」の詳細ページ

「Xサーバー」配信祭り開催記念フォロー&リポストキャンペーン開催

開催期間：9月2日23時59分まで

新規サーバー「X」でのプレイを配信して応募すると、ギフコ抽選にチャレンジできる、新規サーバー「X」配信祭りの開催を記念してフォロー&リポストキャンペーンが開催中。

【賞品】

・Amazonギフトカード 1,000円分 5名（抽選）

【参加方法】

（1）「タワー オブ アイオンXアカウントをフォロー

（2）キャンペーン対象ポストをリポスト

□「タワー オブ アイオン」公式X

□キャンペーン対象ポスト

□「Xサーバー」配信祭り開催記念フォロー&リポストキャンペーン」の詳細ページ

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.