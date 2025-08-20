平井 大が、本日8月20日に新曲「Happy birthday to my son.」をリリースした。

この楽曲は、平井 大と妻でフォトグラファーのLady Brown Picturesとの間に誕生した第二子となる息子に向けて作られた楽曲。

2022年に愛娘の誕生に合わせて発表され今でもライブなどでリクエストの多い楽曲「My Little Rose」に続き、今作も父としての愛情、そして未来への願いと愛が余すことなく込められたハートウォーミングなメッセージソングとなっている。

平井 大のSNSには、妻・Lady Brown Picturesが撮影した写真とともに、「Happy birthday to my son.」の手書きの歌詞と楽曲の一部がすでに公開されており、リリース前からコメント欄には「自分の子供が生まれた時を思い出してジーンときた」「素敵な歌詞。早くフルで聴きたいです」など、第二子の誕生を祝福し、この楽曲を待ち望む声が多数届いていた。

さらに、昨夜行われたInstagram LIVEでもこの楽曲を弾き語りで初披露。「息子と一緒に聞いてます！」「一人暮らしを頑張っている子どもたちの顔が浮かびます。」「来週予定日の息子が生まれてきたら一番最初に聞かせたい曲！」など、子どもを持つお父さんお母さんからの共感のコメントも寄せられた。

「Happy birthday to my son.」

配信リンク：https://DaiHirai.lnk.to/happybirthdaytomyson