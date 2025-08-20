SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSG（代表取締役CEO：SKY-HI、以下BMSG）は、2025年9月18日に迎える設立5周年を記念し、渋谷全域を舞台にした特別企画「BMSG STREET GALLERY」を9月17日（水）から23日（火）まで開催する。

メモリアルイヤーとなる５周年のコンセプト『GRAND CHAMP』に基づき、渋谷のストリート全域をひとつの巨大なアートギャラリーに見立てて、これまで歩んできた５年間のすべてを屋内外を使った様々な場所でショーケースしていく、未だかつてない都市ジャック型の展示・インスタレーション企画となっている。

今年で4度目となる周年記念企画。1度目となる2022年にはBMSG設立2周年を記念し、渋谷ジャックから初の自社興行フェス＜BMSG FES’22＞を開催。また、BMSGアーティスト全員参加曲「New Chapter」リリースへと繋いだ「新章突入」企画を実施。 続く2023年は、BMSG設立3周年と＜BMSG FES’23＞開催を記念し行われた、「一夜限りの3周年感謝TVCM」放映。そして、昨年2024年は、会社のビジョンとして“TYOISM”（トウキョウイズム＝東京を起点とする独自のグローバリズム）を掲げた年に合わせ、BMSGらしくファン参加型の東京23区ジャックに挑んだ。

一歩ずつ着実に、けれども驚くほどの勢いで成長してきたこの5年間を、今年は『GRAND CHAMP』という言葉で括り、BMSGの所属アーティストによる大規模フェス＜BMSG FES’25＞や5周年企画を実施していく。設立記念日である9月18日（木）を跨ぐ1週間、渋谷全域で開催する「BMSG STREET GALLERY」では、これまでの5年間の軌跡と、これからの挑戦を様々なかたちで表現する展示を展開予定。歩みを振り返りつつ、新たな“てっぺん”を目指し進み続けるBMSGの姿勢が随所で体感できる企画となる予定だ。

◆ ◆ ◆

BMSG設立5周年にあたりSKY-HIよりメッセージ



2025年9月18日、BMSGは設立5周年を迎えます。

「才能を殺さないために。」をスローガンに掲げ、ここまで様々な、そして身に余る成功を手にすることができました。

まずは何よりもここまで関わった、そして応援してくださった全ての方に心より感謝申し上げます。

同時に、その成功の全てが、利己的な物ではなくエンターテイメント業界全体の底上げと革新に

寄与出来ている事を誇りに思います。

そんなこの5周年を記念すべく掲げたコンセプトは”GRAND CHAMP”

大層なコンセプトを掲げてしまいましたし、謙虚な姿勢を忘れてはならないと常々身に刻んではおりますが、

大きな成功を”応援してくださる皆様と共に”築き上げてきたという事実に対して、しっかりとお祝いをしたく思いますし、

同時にこれはより一層の発展を誓う為に、今後への覚悟と決意、そして戒めを強く込めた物にもなります。

その想いを込めて開催するのが、「BMSG STREET GALLERY」です。改めて、成し遂げた成功の分は日本をRepresentしたいですし、全てのカルチャーに強いRespectを示したく、かつての発信地であった渋谷の街全体を、恐縮ながら巨大なアートギャラリーにさせていただきます。

そんなこのBMSG STREET GALLERYは、BMSGが歩んで来たこれまでの軌跡と奇跡を全身で感じていただく

インスタレーションとなりますが、本当に何もなかった、ゼロからのスタートであった会社が、茨の道である芸能界、

音楽業界で立ち上がり続けてきた道程は、あなたが未来を夢見る為のヒントや応援になる…といいな、と思っています。

長々と紡いでしまいましたが、今まで応援してくださった方々はその歴史の分噛み締めていただけたら、

そして最近知った方には歴史に触れていただけたら、何も知らない方にもちょっとだけ知っていただけたら幸いです。

音楽を、エンターテイメントを、Showbizを、日本を、アジアを、この世界を、ひいては生きとし生ける全ての方々の

未来に光がさす事を祈りつつ、改めてこれから先の5年に挑みます。重ね重ね、いつもありがとうございます。

そして、何卒今後ともよろしくお願いします。

株式会社BMSG 代表取締役CEO

SKY-HI

◆ ◆ ◆

「BMSG STREET GALLERY」 開催概要

■開催日程

2025年9月17日（水）〜9月23日（火）

※各施策によって開催日程が異なります。下記詳細をご確認ください。

■開催場所：渋谷全域

※各施策の開催場所は下記詳細をご確認ください。

■特設サイト：

BMSG 5周年 Special Site：https://anniversary-bmsg.tokyo/5th-anniversary/

※各施設へのお問い合わせはお控えください。

【zone B：BEYOND 5 YEARS】

BMSG5年間の軌跡と、この先の未来へ広がる可能性を体感できる特別展示を、SHIBUYA TSUTAYA1階にて開催。過去の映像や写真を通じて、BMSGの5年間の歩みをビジュアルを通して体験しながら振り返ります。また、B1階では、アートギャラリーのギャラリーショップのようにグッズ販売も。これまでに販売された様々なグッズが手に入るチャンス。さらに、7階はBMSGアーティストとのコラボカフェもオープンします。

■開催場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階 / B1階 / 7階 (東京都渋谷区宇田川町21-6)

■開催期間

1階 ：2025年9月17日（水）〜9月23日（火）

B1階 / 7階：2025年9月17日（水）〜9月28日（日）

■営業時間（1階・B1階共通）

9月17日（水）12:00〜21:00

9月18日（木）以降10:00〜21:00

※写真はイメージです。

※営業時間は変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※B1階のグッズ販売に関する詳細は後日発表いたします。

※7階コラボカフェは事前予約制です。予約方法などの詳細は後日発表いたします。

【zone M：MEMORIAL STREET】

BMSG STREET GALLERYの入り口ともなる、SHIBUYA TSUTAYAでの展示「BEYOND 5 YEARS」のゾーンを一歩でると、次は渋谷センター街に広がる「MEMORIAL STREET」がギャラリー来場者を迎えます。通りに掲げられた無数のフラッグには、BMSGが成し遂げてきた数々のメモリアルな瞬間が、時系列で一つひとつ丁寧に刻まれます。この道を歩くだけで5年間の軌跡を追体験できる、またとない独創的な展示になっています。

■開催場所：渋谷センター街

■開催期間：2025年9月17日（水）〜9月30日（火）

※写真はイメージです。

※スマートフォンをご使用の際は周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

※マナー・交通ルールを守ってご覧ください。

※掲出開始日は変更になる場合がございます。

【zone S：SHOWCASE OF TALENTS】

BMSGのMISSION「才能を殺さないために。」にインスパイアされた展示とも呼べるのがこの3つめのゾーン。BMSGに集まった才能たちを、特殊な印刷技術を使ってインタラクティブに展示。渋谷のストリート中に点在する黒塗りのポスターには、「光を当てれば、才能は何度だって輝く。」の文字。この言葉をヒントに、スマートフォンなどのカメラでフラッシュを焚いて特定の場所を撮影すると・・・？その答えは、ぜひご自身の目でお確かめください。

■開催場所：渋谷区神南エリア

■開催期間：2025年9月17日（水）〜9月23日（火）

※写真はイメージです。

※スマートフォンをご使用の際は周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

※マナー・交通ルールを守ってご覧ください。

※掲出開始日は変更になる場合がございます。

【zone G：GRAND CHAMP MURAL】

BMSG FES’25の顔ともなっているビジュアルが、巨大なStreet Mural Art（＝建物の壁や天井など、大規模な空間に描かれる絵画）のように渋谷の中心に登場。これまでの5年間の出来事が歴史の絵巻物のような日本画調で描かれた「BMSG5周年絵巻」の前に立つBMSGのメンバーたちが、高さ約6.4 m、幅約14mの巨大アートに。その視線は覚悟とプライドに溢れ、5周年のその先の未来を見据えています。

■開催期間：2025年9月15日（月）〜9月21日 (日)

※GRAND CHAMP MURALは9月21日（日）までの掲出を予定しております。

※写真はイメージです。

※近隣施設敷地内での撮影はご遠慮ください。

※スマートフォンをご使用の際は周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

※マナー・交通ルールを守ってご覧ください。

※掲出開始日は変更になる場合がございます。

And More・・・

さらに「5周年」を記念して、BMSGの姿勢を体現するような特別シークレット企画も予定中。