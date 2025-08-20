安藤優子、意外な食材で代用した夕食メニュー紹介「何にでも使える」「発見でした」
【モデルプレス＝2025/08/20】キャスターの安藤優子が20日、自身のInstagramを更新。意外な食材を使った創作料理を紹介し、反響が寄せられている。
安藤は「昨晩もキッチンカウンターにて居酒屋アンドー開店」と自宅での料理を報告。「イチオシは、ロメインレタスと揚げ玉で作ったシーザーサラダ。本来ならクルトンをのせるところを揚げ玉で（笑）」とクルトンの代用として揚げ玉を使ったアイデアを紹介した。
また「ところがこれが意外な高相性でした！」「揚げ玉って何にでも使えるのですね。昨晩の発見でした！」と新たな発見への驚きを綴り、シーザーサラダのほかにも色とりどりの小鉢が並ぶ和食の食卓が写った写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「アイデア料理素敵」「真似してみたい」「食欲そそられます」「美味しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
