安めぐみ、父＆娘達と熱海へ 旅行ショット公開「のんびり出来て、心も整いました」
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの安めぐみが8月19日、オフィシャルブログを更新。週末に家族で熱海へ出かけた様子を報告した。
【写真】安めぐみ、熱海旅行中のプラベ家族ショット
安は、「お出かけ。」と題してブログを更新。「こんばんは 遅い時間に失礼します 眠る前に」と切り出し、「8月も気付けば残りあと少しですね。子供達の夏休みもあとちょっと」と夏の終わりを感じる時期であることをつづった。
続けて、先週末は「父と娘達と、熱海に」出かけたそうで、青いキャップをかぶり花を眺めたり、緑に囲まれた小道を歩いたりする10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの姿や、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんを抱っこしながら長女と笑顔で寄り添う母娘ショットを公開。「のんびり出来て、心も整いました」とも振り返った。
この投稿にファンから「お父様ーお元気ですかー？」「楽しめて良かった」「可愛い」などの声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆安めぐみ「父と娘達と、熱海に」旅行ショット公開
