日本・スウェーデン写真学生が開催！国際共同プロジェクト2025

国際共同プロジェクト2025

東京工芸大学芸術学部 写真学科 大和田 良准教授のゼミ学生を中心とした10名が、スウェーデンの首都ストックホルムにある写真学校Fotoskolan STHLMの学生たちと共同写真展を両国で開催します。

この写真展は、まず第1弾として、2025年8月28日(木)から9月15日(月・祝)まで、ストックホルムにあるFolkuniversitetet Stockholmで開催されます。

続く第2弾は、2025年10月21日(火)から11月8日(土)まで、中野キャンパス2号館メディアラウンジと6号館ギャラリーで異なるテーマで開催され、空間インスタレーションとして展開されます。

この写真展は、日本とスウェーデンそれぞれの国の学生たちが今なぜ写真を学ぶのか、また、これからの写真制作にどのような希望を抱いているのかを調査しながら、学生たちが持つ新たな視点と両国の文化的観点から共通性と違いを探り、写真の未来について考える一つのケーススタディを形成し、今後の写真教育に役立てることを目的に実施されます。

また、両国学生の国際文化交流を促し、他文化の価値観のなかで、より発展的な写真作品の制作を模索することで普段の制作では得られない、新たな知見と経験を学ぶ機会としています。

こうした取り組みが評価され、本プロジェクトはスウェーデン大使館の後援を受けて開催されます。

両国の学生たちは、写真展の開催に向けて、日本とスウェーデンをオンラインで繋ぎ、テーマの決定や写真に関するディスカッション、展示会場の空間設計などを検討し合います。

また、8月には学生がスウェーデンを訪問し、10月には、スウェーデンの学生が来日する予定で、両国の学生がそれぞれの現地でワークショップや写真展の準備を行います。

さらに、Fotoskolan STHLMの教員であるMikael Cronwall氏および、スウェーデン出身の写真家Julia Hetta氏も来日し、本学学生たちに向けたワークショップを行う予定です。

■スウェーデンでの共同写真展概要

・企画展名： 「FLOWER」

・会期 ： 2025年8月28日(木)〜9月15日(月・祝)

・会場 ： Folkuniversitetet, Box 6901, SE-102 39 Kungstensgatan 45, Stockholm, SWEDEN

■日本での共同写真展概要

・企画展名：「FLOWER / SHOWCASE」

・会期 ：2025年10月21日(火)〜11月8日(土)

・会場 ：東京工芸大学中野キャンパス6号館ギャラリー

・後援 ：スウェーデン大使館

・企画展名：「Exhibition of Julia Hetta’s workshop results」

・会期 ：2025年10月28日(火)〜11月8日(土)

・会場 ：東京工芸大学中野キャンパス2号館メディアラウンジ

・協力 ：富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

・後援 ：スウェーデン大使館

■学参加者一覧

遠藤 優、WANG ZHENGJIE、幸保 諒、戸崎 輝、永石 祥大、馮 欣怡、YAO RUOCHEN、中根 健太、JIA NAN、高橋 桃夏、原 向日葵(写真学科助手)

■企画監修：大和田 良(写真学科准教授)

