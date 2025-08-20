「J1残留に向けて、力になりたい気持ちはすごくありました」…新潟FW矢村健が藤枝への完全移籍を決断
藤枝MYFCは20日、アルビレックス新潟FW矢村健の完全移籍加入を発表した。背番号は9を着ける。
新潟医療福祉大在籍時の19年に新潟の特別指定選手としてJデビューを飾った矢村は、20年に新潟に加入。23、24年は期限付き移籍した藤枝でプレーし、今季から新潟に復帰していた。
矢村はクラブを通じ、「この度、アルビレックス新潟から加入することになりました。再び、藤枝MYFCの力になれることを嬉しく思います。ピッチ内外に関わらず、チームにとって一つでも多くのことをプラスに変えられるように、結果で示します。全身全霊で闘っていきますので、熱い応援をよろしくお願いします。」とコメント。
また、新潟のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「このたび、藤枝MYFCに移籍することになりました。
J1残留に向けて、力になりたい気持ちはすごくありました。
なんとしてもアルビでという想いで、今季は期限付き移籍から復帰しましたが、なかなかチャンスを掴みきれず、力になりきれなかったことをとても悔しく思います。
大学在籍時から特別指定としてチームに加わり、期限付き移籍していた時期も含めて約6年半、経験豊富な選手をはじめ、コーチングスタッフやクラブに関わる多くの方々から、たくさん可愛がってもらえたことに感謝しています。皆さんのおかげで、いろいろなことを学び、また成長することができました。ありがとうございました。
アルビレックス新潟の選手としてビッグスワンに初めて立ったとき、ゴールを決めたとき、そして、勝ったときの歓声と高揚感は一生忘れることはありません。何よりも、苦しいときも熱い声援を送り続けてくれるサポーターの皆さんは、新潟にとっての誇りだと思っています。
アルビレックス新潟でプロキャリアをスタートできたことを幸せに思います。理想的なお別れではありませんが、全力で闘ってきます。本当にありがとうございました。」
以下、クラブ発表プロフィール
●FW矢村健
(やむら・けん)
■生年月日
1997年6月9日
■出身地
東京都
■身長/体重
169cm/69kg
■経歴
ヴィトーリア目黒FC-横河武蔵野FC Jrユース-市立船橋高-新潟医療福祉大-新潟-藤枝(期限付き移籍)-新潟
