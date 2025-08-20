「母国である日本の素晴らしいクラブ…」岡山、ボリビア1部からFWユウト・バイゴリアの期限付き移籍加入を発表
ファジアーノ岡山は20日、グアビラ(ボリビア1部)FWユウト・バイゴリアの期限付き移籍加入を発表した。背番号は32を着ける。
クラブを通じ、ユウト・バイゴリアは「初めまして、ユウト・バイゴリアです。母国である日本の素晴らしいクラブ、ファジアーノ岡山の一員となれることを大変嬉しく思います。このように私を信頼していただいたクラブに感謝しております。全力を尽くし、一日も早くクラブに貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWユウト・バイゴリア
■生年月日
2006年8月18日
■出身地
ボリビア
■身長/体重
172cm/71kg
■経歴
グアビラ
