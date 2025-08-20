　ファジアーノ岡山は20日、グアビラ(ボリビア1部)FWユウト・バイゴリアの期限付き移籍加入を発表した。背番号は32を着ける。

　クラブを通じ、ユウト・バイゴリアは「初めまして、ユウト・バイゴリアです。母国である日本の素晴らしいクラブ、ファジアーノ岡山の一員となれることを大変嬉しく思います。このように私を信頼していただいたクラブに感謝しております。全力を尽くし、一日も早くクラブに貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●FWユウト・バイゴリア

■生年月日

2006年8月18日

■出身地

ボリビア

■身長/体重

172cm/71kg

■経歴

グアビラ