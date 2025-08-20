メズム東京、オートグラフ コレクションとすみだ北斎美術館がコラボした、特別アフタヌーンティープログラムの後期が開催。

浮世絵師・葛飾北斎の代表作『冨嶽三十六景』を通じて、日本の風景を五感で体感できるメニューが揃っています☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」“TOKYO WAVES”アフタヌーン・エキシビション チャプター14『冨嶽三十六景 後期』

料金：1人 7,000円 （税・サ込）

キャンセル料：前日50％／当日100％

提供期間：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）

提供時間：

平日 14:00〜/ 14:30〜 / 15:00〜 / 18:00〜

土日・祝日 14:00〜/ 14:30〜/ 15:00〜

提供場所：メズム東京16階 バー＆ラウンジ「ウィスク」

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」が提供するアフタヌーンティープログラム「冨嶽三十六景」

墨田区立「すみだ北斎美術館」とコラボレーションした、特別アフタヌーンティープログラムの後期が、ホテル16階のバー＆ラウンジ「Whisk」にて提供されます。

名作絵画から着想を得たメニューを展開する、“TOKYO WAVES”アフタヌーン・エキシビションの第14弾（チャプター14）は、日本が誇る浮世絵師・葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」をテーマにしたメニューを展開。

2025年6月からの前期で好評を博したスイーツ6種を受け継ぎつつ、後期では新たに5種のスイーツ＆セイボリーをプラスします。

さらに、葛飾北斎が好んだスイーツのアペタイザーやユニークなモクテルとして、作品の情景や作者の逸話を味覚に落とし込んだメニューが登場。

「すみだ北斎美術館」とコラボレーションした、“五感で日本を再発見”する、アフタヌーンティープログラムの後期に期待が高まります！

アフタヌーン・エキシビション チャプター14 『冨嶽三十六景 後期』

前期・後期の2部構成で展開するアフタヌーン・エキシビション『冨嶽三十六景』は、メズム東京から望む浜離宮恩賜庭園や東京湾岸の歴史的背景に着目し、日本文化の源流に立ち返る企画としてスタートしました。

多くの方々が「すみだ北斎美術館」を訪れ、北斎ゆかりの両国エリアを結ぶ「東京水辺ライン」を利用してメズム東京に来館し、アフタヌーン・エキシビションを楽しんでいます☆

『冨嶽三十六景 後期』では、北斎が絵筆を片手に好んで食したという大福をアペタイザーに、大福に合わせた温かいモクテルを用意。

メインには前期で人気だったスイーツ6種に加え、新作のスイーツ＆セイボリー5種が展開されます！

「駿州大野新田」から着想を得た、農夫が牛を引く情景を表現したセイボリーの「カダイフ キッシュ」や、「駿州片倉茶園ノ不二」をテーマにした「煎茶スコーン」などをラインナップ。

浮世絵の世界観を五感で楽しめる内容です☆

アペタイザー「大福餅パルフェ」

晩年まで絵筆を手放さず、食事や酒にはほとんど関心を示さなかったとされる北斎。

唯一の例外が甘味で、なかでも大福を好んだという逸話が残っています。

その物語に着想を得て、アペタイザーのスイーツには「大福餅パルフェ」を用意。

マスカルポーネチーズと上品な甘さの北海道産小豆あんを包み込んだ、ふんわり口どけの洋風大福です！

ひんやり冷たいまま、和と洋が贅沢にマッチする、上品な味わいが堪能できます。

アペタイザー「お吸い物モクテル」

アペタイザーの「大福餅パルフェ」と共に用意するのは「お吸い物モクテル」

大福に合わせたお吸い物を思わせる一杯は、北斎が自ら調合したとされる「龍眼肉の薬」がモチーフです。

内容は、ライチ風味の琥珀糖を加え、香り高いヨモギと金木犀を合わせたブレンドティー。

すっきりとした香味とやさしい甘みが特徴の一杯です！

メイン1「 グラニテ ミルク（＝冨嶽三十六景 礫川雪ノ且(こいしかわゆきのあした)）」

雪化粧の朝、富士を望む静かな光景を映したひと品。

ミルクの白で新雪や木々に積もる雪を、チェリーで雪中に佇む女性が表現されています。

シャリっと軽やかなグラニテに、ドライキウイの酸味が爽やかさを添える、甘さと食感のバランスが絶妙なグラススイーツです。

メイン2「レアチーズコーン（＝冨嶽三十六景 甲州石班沢(こうしゅうかじかざわ)）」

北斎の「甲州石班沢」に描かれた投網、または手網の動きを、繊細に編み込んだワッフルコーンで表現。

三角形の構図は、悠然と佇む富士の姿とも重なります！

中には、爽やかな酸味が広がるレアチーズケーキをたっぷりと絞った一品です。

メイン3「シガレット ヘーゼルガナッシュ（＝冨嶽三十六景 尾州不二見原(びしゅうふじみがはら)）」

桶越しに富士を望む構図を、香ばしいクッキー生地のシガレットと、ほろ苦いヘーゼルナッツガナッシュで表現。

サクッと軽やかな食感と濃厚なショコラのハーモニーが、大人の味わいを引き立てます。

メイン4「カダイフ キッシュ（＝冨嶽三十六景 駿州大野新田(すんしゅうおおのしんでん)）」

中東・地中海地域の伝統菓子に用いられる極細小麦粉麺「カダイフ」を香ばしく焼き上げ、作品に描かれた葦を表現。

ほうれん草・アスパラガス・玉ねぎ・ベーコンをたっぷり使用した、野菜主体のキッシュに、束ねた葦のような繊細な飾りを添えています。

さらに、パータブリックを細く切って結び、職人技が光る精緻な細工に仕上げられているのも魅力です。

メイン5「タルト・オ・ピニョン（＝冨嶽三十六景 青山円座松(あおやまえんざのまつ)）」

松の名木と富士を表現した、和と洋の風味が重なる特製タルト。

香ばしい松の実と抹茶アーモンドクリーム、こしあんの層が織りなす、和の味わいが特徴です。

メイン6「ラミントン（＝冨嶽三十六景 東海道金谷ノ不二(とうかいどうかなやのふじ)）」

作品に描かれた大井川を、籠や蓮台で渡る人々の情景に着想を得てアレンジ。

やわらかなキューブ状のスポンジをしっとりと仕上げ、チョコレートでコーティングしました。

そこに、乾燥ココナッツをふんわりとまぶした、オーストラリアの伝統菓子「ラミントン」です。

メイン7「ライチゼリー（＝冨嶽三十六景 登戸浦(のぶとうら)）」

浅瀬に立つ鳥居と水辺の情景を、軽やかな口どけのライチゼリーとサクッとしたメレンゲで表現。

爽やかでみずみずしい甘さが広がる、初夏の風を感じさせるデザートです。

メイン8「クラビエデス サブレ（＝冨嶽三十六景 相州江の島(そうしゅうえのしま))」

干潮時に江の島へと続く砂洲が現れる情景をイメージしたサブレです☆

「クラビエデス」とは、ギリシャ伝統菓子。

砕いたアーモンドを練り込んだバタークッキーに粉糖をまぶし、白や青の点で波や泡、煌めきが表現されています。

かつて潮の満ち引きによって現れた道になぞらえ、塩と粉糖で砂浜を描き出しています。

メイン9「フィナンシェオリーブ（＝冨嶽三十六景 御厩川岸より両国橋夕陽見(おんまやがしよりりょうごくばしせきようをみる)）」

将軍家の厩があったことに由来する「御厩川岸」

その穏やかな川面を行く渡し舟をフィナンシェで、差しかけた傘をオリーブで表現。

夕陽に染まる対岸や富士の静けさに重ねるように、オリーブとドライトマトの塩味がやさしい甘さにほどよく調和しています。

メイン10「煎茶スコーン（＝冨嶽三十六景 駿州片倉茶園ノ不二(すんしゅうかたくらちゃえんのふじ)）」

御茶の名産地・駿河で人々が忙しく茶を煎る様子を描いた作品から、玉露を生地に練り込んだ香り高いスコーンに仕立てたメニュー。

ホワイトチョコレートを加えることで、まろやかな甘みと洋風のアクセントをプラスしています。

見た目も鮮やかで、日本茶の奥深い風味も堪能できるスコーンです。

メイン11「パッションエピスゼリー（＝冨嶽三十六景 甲州三坂水面(こうしゅうみさかすいめん)）」

湖面に映る「逆さ富士」をテーマにしたゼリー。

上層には夏をイメージしたパッションフルーツとオレンジの爽やかなゼリー、下層には冬を思わせるホットワインのスパイス（エピス）香るゼリーが重ねてあります。

さらに、富士山部分にはまろやかな牛乳ゼリーを配し、二層で繊細な風景を描き出したデザートです。

シソ＆ジンジャーモクテル

「冨嶽三十六景 凱風快晴」をイメージし、赤紫蘇をベースにしたモクテル。

アップルビネガーとジンジャーの風味を加え、すっきりとした味わいです。

グラスの上部には富士山を思わせるソルト＆ライムフォームを浮かべ、上からゆかりを散らし、香りと彩りを添えています。

「冨嶽三十六景」をテーマにしたアフタヌーンティープログラムの後期には、北斎が好んだスイーツもアペタイザーに登場。

メズム東京、オートグラフ コレクションの“TOKYO WAVES”アフタヌーン・エキシビション チャプター14『冨嶽三十六景 後期』は、2025年9月1日〜11月30日まで提供です☆

