INI藤牧京介＆池崎理人、バースデーサプライズに笑顔「INIもパワーアップできるように頑張っていきたい」
11人組グローバルグループ・INI（池崎理人※崎＝たつざき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が20日、都内で行われた『＜＆be＞ベースメイクリニューアル第2弾発表会』に出席。藤牧と池崎へのバースデーサプライズを行った。
【写真】“ペプチドバースデーケーキ”に特大の笑顔！息ぴったりの藤牧京介＆池崎理人
イベントでは、8月10日に26歳になった藤牧、8月30日に24歳になる池崎の誕生日をサプライズで祝福。新商品が隠れた“ペプチドバースデーケーキ”が運び込まれると、池崎と藤牧は「ありがとうございます！」と大喜びだった。
藤牧は「ベースメイクがパワーアップするということなので、僕たちINIもどんどんパワーアップできるように頑張っていきたいと思います」と宣言。池崎も「もっと優しくハイパフォーマンスとなる＆beとINIになります！」と誓った。
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースする同ブランドは、ベースメイクリニューアル第2弾アイテムの発売を記念し、22日から31日まで東京・日本橋「0th hub Nihonbashi」で期間限定のポップアップストアをオープンする。同店限定で新商品の先行発売を実施するほか、ブランドアンバサダーを務めるINIのビジュアルが彩る同ブランドの世界観を体感できる。
