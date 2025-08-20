「810s×アーバンリサーチドアーズ」人気の別注スニーカーが再販！シンプルな“オールブラック”は使い勝手抜群
シューズブランド「MOONSTAR（ムーンスター）」のプロダクトライン「810s（エイトテンス）」。
810sにラインナップしているユニセックスモデル『STUDEN（スチューデン）』から、昨年人気だった「URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）」の別注モデルが今年も再登場しましたよ。
現在、URBAN RESEARCH DOORS 各店、URBAN RESEARCH Store 各店、URBAN RESEARCH ONLINE STOREにて販売中です。人気スニーカーの再販なので、この機会を見逃さないでくださいね。
「810s×アーバンリサーチドアーズ」人気の別注スニーカーが再販！
2024年の販売でも好評だった810sとアーバンリサーチドアーズの別注STUDENが、2025年も登場。
810sでラインナップしている既存色“チャコール”よりもさらにブラックで統一し、シンプルなデザインに仕上がっているのが特徴です。
810sの定番人気『STUDEN』とは
810sの『STUDEN』は、学生用の運動靴をベースに、普段使いしやすく上品な雰囲気に仕上がったモデル。
かかとに入ったヒールカウンターで、歩きやすさをサポートするのが特徴です。
また、反射材が付いていることによって、夜道での安全性も高めてくれますよ。
シンプルながらもおしゃれな一足
「MOONSTAR×DOORS STUDEN」（税込8800円）は、より本革に近い風合いの合成皮革を採用。
ソールや靴紐もアッパーと同じブラックでまとめられ、シンプルながらもビジュアルの美しさが際立ちます。
メッシュの部分はパンチングで再現されており、細かいところまでこだわりを感じられるのもポイント。
また、シューレースは2本付属しているので、その日の気分やコーディネートに合わせてアレンジも楽しめますよ。
待望の再販を見逃さないで
オールブラックでシーンを問わず合わせやすく、使い勝手抜群な、810sとアーバンリサーチドアーズの別注STUDEN。
素材やデザインにもこだわっていて、別注ならではの特別感があるのも魅力ですよね。
アーバンリサーチドアーズだけのスペシャルなモデルを、再販されたこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょう。
「810s×アーバンリサーチドアーズ」ニュースページ
https://media.urban-research.jp/
参照元：株式会社アーバンリサーチ プレスリリース
