鉄道玩具「プラレール」の新商品として、2025年に公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」が、10月18日に発売される。

2024年に発売65周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で、3世代にわたって愛されているプラレール。原型は、金属や木の玩具が主流であった1959年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラスチック汽車・レールセット」。日本国内ではこれまでに、累計2,083種類、1億9,140万個以上が販売されている。

本商品は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』に登場する蒸気機関車131号とタイムマシンの疾走するシーンをイメージしたプレイセット。蒸気機関車131号は劇中で、1885年にタイムトラベルをしたマーティーとドクが1985年に戻るべく、タイムマシンを加速するために走らせた蒸気機関車で、車両のほか「タイムマシン（トミカ）」や「マーティー、ドク、クララのプラキッズ（フィギュア）」、プラキッズを立たせることができる「ホバーボード」などがセットになっている。付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結し、“飾る”“走らせる”の両方を楽しむことが可能だ。プラレールを通じて、さらに深く鉄道を楽しみたい人に向けた商品シリーズ「PLARAIL」の新商品として発売される。

商品設計は、アメリカ・カリフォルニア州のレイルタウン1897州立歴史公園（Railtown 1897 State Historic Park）に保存されている車両「Sierra No. 3」（「蒸気機関車131号」として映画に登場した車両）を参考に行われた。煙突パーツなど映画用プロップを参考に、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部まで製作。また、タイムマシン（トミカ）はプラレールのレール上を走行可能な特別仕様。なお、映画のラストで登場する“蒸気機関車型タイムマシン”ではなく「蒸気機関車131号」を商品化することで、鉄道で車を押して走行するというアイコニックなシーンが再現された。（文＝リアルサウンド編集部）