¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¥Ñ¥ó¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ù¡¼¥«¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥ººþ¿· ÀìÌçÅ¹ÉÊ¼Á¤Î¡ÖÀÐÍÒ¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤ò ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯½©µ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏÀÐÍÒ¾ÆÀ®¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ù¡¼¥«¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÀìÌçÅ¹¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡ÖÀÐÍÒ¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ä¿©ºà¥í¥¹²ò¾Ã¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
²ÈÄíÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¼çÎÏÉÊ¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¤Î»î¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡á¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡¢¶ñÉÕÌÍ¤Ç¸ÄÀÇÉ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
ËÜ³Ê´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá
¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¥³¥¹¥È¹â¤Ë¤è¤ë¥á¥Ë¥å¡¼Çä²Á¤Î¾å¾º¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÄ¹´ü²½¤¬²ÝÂê¤È¤·¡¢³«È¯Êý¿Ë¤Ï¡¥×¥í¤ÎÂå¹ÔÉÊ¼Á¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¢Äó¶¡¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ÊÁÇ²½¤ÇÄó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Îº¹ÊÌ²½£¸¶²ÁÄã¸º¤ÈÉÊ°Ì¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ²Á³Ê¥³¥ó¥·¥ã¥¹¸ÜµÒÁØ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡½¡½¤Î3ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥«¤ä³°¿©¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÃ±²Á¤ò¾å¤²¤Å¤é¤¤¾õ¶·¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÌÌÜ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÉÊ°Ì¸þ¾å¤äËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ù¡¼¥«¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Å·Á³¤Î²ÖÖ¾´ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀÐÍÒ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀÐÍÒ¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤Î¸¶ºàÎÁ¡¦È¯¹Ú¼ï¡¦À½Ë¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËÜ³Ê´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¡£¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡¢¥¯¥é¥¹¥È¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¥¯¥é¥à¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¿©´¶¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
¥È¥ì¡¼Æþ¤ê¤Ç´ÊÊØÄ´Íý¤Î¶ñÉÕÌÍ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½Á¤Ê¤·Ã´¡¹ÌÍ¡×¡Öµû²ð¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¸å¤Ë¥È¥ì¡¼¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª»®¤Ë°Ü¤·¤Æ¤Í¤®¤äÍñ¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿ßË¼ÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ÈÂÖ¤Ë¤âÄó°Æ¤·¤Æ¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³«Âó¤¹¤ë¡£
¥Ç¥ê¥«¥ë¡¼¥È¸þ¤±¤Î¡Ö¤´¤Ã¤Ä¸ü¤¤¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁýÎÌ¤·¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÆÚ¶Ì¡×¡Ö¤¤¤«¶Ì¡×¤Î2ÉÊ¡£µ¡Ç½ÀÌý»é¤òÇÛ¹ç¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥´¶¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
25Ç¯½Õ¤«¤é¡ÖBEYOND FREE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¸þ¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£½©¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¿¢ÊªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤È¡Ö¿¢ÊªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òÈ¯Çä¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î²¦Æ»¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹²½¤·¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó°Ê³°¤ÎÁØ¤Ë¤âÁÊµá¤¹¤ë¡£
Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÎäÅà¤¦¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë
²ÈÄíÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏÉÊ¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¤Ï²Æ¾ì¤Î¼ûÍ×´µ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÅ¹Æ¬¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÇ¯´Ö2Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»î¿©ÂÎ¸³¤Ç¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡á¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸·ÁÀ®¤â¿Þ¤ë¡£10·î°Ê¹ß¤Ï¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Î¡Ö¤¯¤Ó¤ìÌÍ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¤ä¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ê11·î¡Ë¤âÍ½Äê¡£
¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¶ñÉÕÌÍ¤Ç¸ÄÀÇÉ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò2ÉÊ¤º¤ÄÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÌÍ¡¦¥¹¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ì£¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡ÖÆù¤´¤Ü¤¦Å·¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÊ¡²¬È¯¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¡£³°¿©¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÍ¤Ë´Å¤á¤Î¤Ä¤æ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤ë¹ñ»º¤Î¤´¤Ü¤¦Å·¤¬3ËÜÆþ¤ë¡£
¾å½£È¯¤Î¡Ö¤Ò¤â¤«¤ï¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÉý4Ñ¤ÎÉý¹ÌÍ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Ä¤æ¤ÈºÌ¤êË¤«¤Ê¶ñºà¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¥é¡¼¥á¥ó2ÉÊ¤ÏÅìÀ¾¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬´Æ½¤¡£ÆÈ¼«¤Ë¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤È¤«¤¨¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ëºî¤êÊý¤òºÆ¸½¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î¡Ö¸µÁÄ¥Ë¥å¡¼¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ´Æ½¤¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤Ï¡¢»É·ãÅª¤ÊÅâ¿É»Ò¤ä¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Æ°Êª·Ï¤Î»Ý¤ß¤Ê¤É¤ò¤¤«¤»¤¿¿É»Ý¤Ê°ìÇÕ¡£
ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Î¡ÖÅ·Íý¥¹¥¿¥ß¥Ê¥é¡¼¥á¥ó´Æ½¤¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤¤¤¤¿¥Ô¥ê¿É¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñºà¤ÎÇòºÚ¡¦¥Ë¥é¡¦¿Í»²¡¦ÆÚÆù¤Î»Ý¤ß¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£