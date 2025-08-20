8月19日、ポケモン公式Xアカウントに2枚の写真が投稿され、話題となっている。投稿には「ポケモン」シリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』のハッシュタグが使用されており、8月21日22時には2分30秒の動画が公開されることもあわせて発表された。

【画像】怪しげな廃墟に紫色の粘液……ポケモン公式Xから投稿された不気味な雰囲気のスクリーンショット

今回公開される動画は、とある動画サイトにアップロードされたものとされており、タイトルは「甘くいざなう建物事件」だ。また「心理的な緊張感を伴うシーン」が含まれるとして、閲覧する際に注意するようにアナウンスされている。投稿された写真は動画の一部を切り取ったスクリーンショットのようで、廃墟や紫色の粘液らしきものが床にこびり付いているのが確認できる。

「ポケモン」シリーズを巡っては、過去にも動画を使って情報を小出しに発表する方式が採用されている。今回の発表では「ポケモン」シリーズらしからぬ「閲覧注意」のアナウンスもされており、ゴーストタイプや「もりのようかん」を思わせる雰囲気だ。どのような情報が公開されるのか、注目したい。

（文＝リアルサウンド編集部）