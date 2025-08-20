ＰＣＮＥＴがしっかり、「ワンコインヘルプデスクサービス」を開始 ＰＣＮＥＴがしっかり、「ワンコインヘルプデスクサービス」を開始

パシフィックネット<3021.T>がしっかり。午後１時ごろ、同社のレンタルサービスを利用する顧客向けに、ユーザーからの問い合わせを直接受け付ける新サービス「ワンコインヘルプデスクサービス」を開始したと発表しており、好材料視されている。



月額料金はレンタルパソコン１台につき５００円で、客からの問い合わせを顧客の情報システム部門を介さず、ＰＣＮＥＴが直接受け付け、トラブル対応をＰＣＮＥＴが代行することで、顧客の情報システム部門の業務負荷を軽減する。リソースに課題を抱える情報システム部門の業務負荷軽減に貢献するとともに、クロスセル商材の一つとして販売促進を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS