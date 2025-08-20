¡Ú Number_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ ¡Û ¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è❤¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÎÌ¸ø³«¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¿§¤ó¤Ê¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦❤❤❤¡×
Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
9·î22ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Digital Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è❤¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤ä¡¢Áð¸¶¤Ç°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¥«¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¡¢¥«¥á¥é¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢£±£³Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¼ý¤á¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤·¤«µö¤»¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤¹¤´¤¤¡¢¤É¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É❤¡×¡¦¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤À¤Í❤¥Ö¥é¥ó¥³¥·¥ê¡¼¥º¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¤¤Ê¤¡w²Ä°¦¤¤❤¡×¡¦¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó ¤¿¤¯¤µ¤ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦❤¡¡¥Ö¥é¥ó¥³³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡¦¡ÖºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¿§¤ó¤Ê¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦❤❤❤¡×¡¦¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤µ¤À¤Í❤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢YouTube¾å¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1900Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
