ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Á¥ë¥É ¥é¡¼¥á¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¶¯²½ ¼ãÇ¯ÁØ¤Î³«Âó¤Ë¼ê±þ¤¨
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Á¥ë¥É¤Ï¡¢2025Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¼çÎÏ¤Î¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É¥é¡¼¥á¥óÎà¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¤È¡Ö¤Þ¤¼ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÌÍ2ÇÜ¤Î¡ÈÇúÀ¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤òºÆ¤ÓÅêÆþ¡¢¥Á¥ë¥ÉÌÍ»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
»Ä½ëÂÐºö¤Ç¤Ä¤±ÌÍ¡¦¤Þ¤¼¤½¤Ð¤òÁ°ÌÌ¤Ë
7·î30Æü¤Ë25Ç¯½©Åß¸þ¤±¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢°ËÃÏÃÎÌÉ§¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢º£¸å¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¼ãÇ¯ÁØ¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê40Âå°Ê²¼¡Ë¤Î³«Âó¤â²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³«È¯Êý¿Ë¤Ï±ä°ÂÎÉÉ×¼èÄùÌò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤¬ÀâÌÀ¡£¥é¡¼¥á¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¶¯²½¤È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½©Åß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡½©¤Î»Ä½ëÂÐºö¢¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î³ÈÂç¡½¡½¤Î2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¤Ç¤Ï»Ä½ë¤ÎÄ¹´ü²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢µ¤²¹¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¡Ö¤Þ¤¼ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¡£º£½Õ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖÇúÀ¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×´ë²è¤ò10¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Öµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇä¤ê¹þ¤ßÁ´ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤òÄì¾å¤²¤·¤¿¤¤¡×¡Ê±ä°Â¼èÄùÌò¡Ë¡£
¢¤Ï¥é¡¼¥á¥óÎà¤Î¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¤ä¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ÆéÍÑÀ¸¥é¡¼¥á¥ó 2¿ÍÁ°¡×¤Ê¤É¤ÎÁÊµá¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥ë¥ÉÌÍ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¼¿©¥·¡¼¥ó¤Î³«Âó¤òÁÀ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼ãÇ¯ÁØ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¡Ö¤Þ¤¼ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¡ÖÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¡Ö¥Á¥ë¥É ÆüÀ¶¾Æ¤½¤ÐU.F.O.¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ï40Âå°Ê²¼¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤¬Ìó5¡Á6³ä¤È¶È³¦Ê¿¶Ñ¡ÊÌó3¡Á4³ä¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
°ËÃÏÃÎ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÄ´ÍýÎ¥¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¿©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äÂ¿ÍÍ²½¤òÂª¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ
¿·¾¦ÉÊ¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤ò9·î¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡£
¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê3¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌó2¤«·î¤´¤È¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ëÈº¤À¤·±ö¤½¤Ð¡×¡Ê9·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÏÈº¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿³¤Á¯¤À¤·¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ò¤¤«¤»¤¿¡£¡ÖÀ¸Õª¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê11·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÏÀ¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÇ»¸ý¾ßÌý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¡£¡ÖÇ»¸ü²´éÚ¤À¤·¤é¤¡ÌÍ¡×¡Ê12·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÏÇ»¸ü¤Ê²´éÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÃ£¿Í ³û¤À¤·¾ßÌý 2¿ÍÁ°¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³û¤À¤·¤¬¤¤¤¤¿¥¿¥ì¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¶ËÂÀÌÍ¤¬Íí¤à¡£
¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ Ç»¸ü·ÜÇòÅò¤Þ¤¼¤½¤Ð 2¿ÍÁ°¡×¤òÈ¯Çä¡£Å¹ÊÞ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡È¤¢¤ÎÌ£¤ï¤¤¡É¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡ÖÆüÀ¶Spa²¦ µÊÃãÅ¹¤Î¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¥Ð¥¿¡¼¥¹¥Ñ 2¿ÍÁ°¡×¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÍ¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ëÏÂÉ÷¾ßÌý¥½¡¼¥¹¤ÏÁêÀÈ´·²¤À¡£