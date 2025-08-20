◆米大リーグ レッドソックス３―４オリオールズ＝延長１１回＝（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１９日（日本時間２０日）、敵地・レッドソックス戦で５回を投げ、５安打１失点（自責０）。９回に同点に追いつかれ、１１勝目は幻と消えたが、巨人時代の２０１８年の４度を抜き、日米通じて最多となるシーズン５度目の無四球試合を達成。防御率は３・９７と良化し、約２か月ぶりに３点台に突入した。菅野は日米通算３００登板の節目で、３回にはけん制回数制限違反（プロ入り初ボーク）で自責のつかない先制点を許したが、６球種を自在に操り、７月１０日（同１１日）から７試合連続負け知らず（自身４連勝）。「５番・左翼」で先発したレ軍の吉田正尚外野手（３２）との「日本人対決」は２打席連続三振に仕留めた菅野に軍配が上がった。

菅野が、いよいよ“無敵ゾーン”に入った。９回に５番手ヒラルドが同点２ランを浴び、渡米後の自己最長５連勝による１１勝目は幻となったが、安定感がさえわたった８５球だった。

「やりたいことができているし、コマンドも良くなってます。スプリットが久しぶりに良かったし、直球もだいぶ機能していた」

試合開始約２時間前に、正捕手・ラッチマンが右腹筋痛で出場回避。Ａ・ジャクソンとの今季５度目のバッテリーを組んだ菅野。初回、先頭のアンソニーが２球続けて直球を空振り、ファウルした瞬間、センサーが働いた。「（相手は）変化球をイメージしながら、直球を打ちに来ている感じがしたので、（直球の）割合を増やしていった。途中でプランを変えられるのも僕の強み。今日はいい方に転んだと思います」と序盤から路線は明確だった。

ピンチは３回。無死一塁でアンソニーを併殺狙いの二ゴロに打ち取ったかと思われたが、味方失策で傷口を広げる。２死を奪うも、二、三塁から、２０２３年に採用された新ルール「けん制回数制限違反」を取られて、先制点を許した（自責なし）。

「何で今のでボーク取られるの？ って感じだった。ルールは知ってたんですけど、あれが３回目っていうのを忘れてました」と渡米後２４試合目での初ボーク。在籍１２年間で２７６試合を投げた巨人時代も１度も取られたことがなかったボークを、日米通算３００試合登板（２９８試合先発）の節目に記録する形となったが、逆境にも乱れることはない。

ストーリーをスイーパーで遊ゴロに。最少失点で切り抜け、以降は内野安打１本と危なげなかった。無四球試合は５月２７日（同２８日のカージナルス戦）以来１３試合ぶり。シーズン５度目の無四球試合となり、巨人時代の２０１８年の「４」を上回り、自己最多となった。

「（無四球は）毎試合意識してます。スリーボールからもいい勝負ができた。ボール２つになっても、いいカウントに持っていけたので」と菅野。レ軍の５番・吉田との「日本人対決」となった第１打席はカウント２―０と劣勢に立ったが、カウントを持ち直し、最後は逃げる球でバットを振らせ、「ああいう勝負ができると幅も広がる」とうなずいた。

試合は延長戦の末に競り勝ち、同カード２連勝。勝ち星こそつかなかったが、改めて「勝利の陰に菅野あり」を印象づけた。「アイツが投げれば何とか試合に勝てるっていうふうになれば、チームにもプラスですし、僕もそれ以上うれしいことはない」。円熟味を増すオールドルーキーが、最後までチームのために腕を振り続ける。