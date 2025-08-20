デコレーションした客室の宿泊プラン、ディナー、スイーツ！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「ハロウィーン」企画まとめ
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が、ハロウィーン気分を盛り上げるデコレーションをした客室を利用する宿泊プラン、ディナー、スイーツを販売。
隣接するテーマパークではハロウィーンのスペシャルイベントが開催されている期間でもあり、旅行まるごとをハロウィーンの楽しさで満載にできます☆
提供期間：2025年9月16日〜10月31日
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートが、ハロウィーン気分を盛り上げる宿泊プラン、ディナー、スイーツの販売を開始。
「お城のサロン」をイメージしたインテリアデザインの客室に、ハロウィーンのデコレーションを施した「ハロウィーン・スプーキーナイトステイ」が用意されます。
また、ウエストサイド 1階にある「アトリエ カリフォルニア」では、ハロウィーンスイーツを販売。
「オールデイダイニング カリフォルニア」では特別ディナーが提供される、ハロウィーンにぴったりな企画を紹介していきます☆
ハロウィーン・スプーキーナイトステイ
気分を盛り上げるハロウィーンルーム
1名料金：2名1室13,200円〜 3名1室10,700円〜 4名1室9,400円〜
宿泊期間：2025年9月16日〜10月31日
内容：朝食付き
「お城のサロン」をイメージしたインテリアデザインの客室に、ハロウィーンのデコレーションを実施。
季節イベントとして定着したハロウィーンは、子供が楽しめる明るい陽気さから、大人も楽しめる内容へ広がりつつあります。
おばけたちと過ごすスプーキーナイト
今後、ハロウィーンの雰囲気を象徴するキーワードの1つに加わると思われる「スプーキー」な要素を取り入れ、デコレーションのテーマを「スプーキーなファンタジー」としました。
また、客室内には仮装用の魔女のマントと帽子を設置。
おそろいのコスチュームでデコレーションと一体となった記念撮影に利用できます。
物語の主人公になった気分でハロウィーンストーリーを楽しめる宿泊プランです。
「ハロウィーン・スプーキーナイトステイ」プロローグ
いつもは穏やかで優雅な日々が流れるお城にハロウィーンの季節がやってきました。
明るく陽気な昼から夕暮れに移り変わる頃、優雅なお城に宿泊するつもりで入室すると、実はお化け屋敷と化したお城の一室なのでした。
しばらく人が立ち入らなかった建物なのか窓や額縁にはクモの巣がかかり、眼下に広がるお城を取り巻く街も不気味な雰囲気が漂いはじめます。
夜道を歩くときに足元を照らしてくれるはずのジャック・オー・ランタンは、魔法にかかってイタズラする気満々のようです。
いつもの陽気なオレンジ色から闇にまぎれる姿に変身しつつあります。
また、ナイトパーティーをめがけて集まってくるおばけたちがイタズラを仕掛けてきそうです。
アトリエ カリフォルニア「ハロウィーンスイーツ」
提供期間：2025年9月16日〜10月31日
提供時間：11:00〜22:00
提供店舗：アトリエ カリフォルニア（ウエストサイド 1階）
パティスリー・ベーカリー・焼き菓子を販売する「アトリエ カリフォルニア」に、この季節だけの特別なスイーツが登場。
ハロウィーン気分にぴったりな遊び心のあるスイーツが楽しめます。
魔女のフリルドレス（Witch’s Frill Dress）
価格：3,650円
予約制：7日前まで
おしゃれをした魔女をイメージした「魔女のフリルドレス」
ビターチョコレートとミルクチョコレートのカクテルムースにフランボワーズのクリームを絞ってデコレーションしたタルトです。
キューティー・ゴースト（Cutie Ghost）
価格：700円
フォトジェニックなデコレーションが施された「キューティー・ゴースト」
洋ナシのティラミスに軽やかな求肥をまとわせたスイーツです。
オールデイダイニング カリフォルニア「ハロウィーンディナー」
料金：
・ハロウィーンディナー 5,800円
・キッズ・ハロウィーンディナー 3,500円
※キッズ・ハロウィーンディナーの注文は、小学生（12歳）まで
提供期間：2025年9月16日〜10月31日
提供時間：17:00〜22:00（L.O. 21:30）
提供店舗：オールデイダイニング カリフォルニア
ポピュラーなメニューをはじめ、創造的なアレンジを加えたオリジナル料理や食材や調理法にこだわったフェアメニューが用意される「オールデイダイニング カリフォルニア」
オールデイダイニング カリフォルニアでは、ハロウィーン気分にぴったりな遊び心のあるメニューが提供されます。
ハロウィーンディナーのほか、
小学生までが注文できるキッズ・ハロウィーンディナーがラインナップ。
家族やお友だちと一緒に楽しめる、贅沢なディナーです。
ハロウィーン気分を盛り上げる宿泊プラン、ディナー、スイーツ。
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートにて2025年9月16日より実施される「ハロウィーン」企画の紹介でした☆
