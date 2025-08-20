ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）の公式SNSにて、木村文乃とラウール（Snow Man）の本屋シーン（第5話）でのメイキング動画が公開され、視聴者を喜ばせている。

【動画】本屋でじゃれあうラウール＆木村文乃／弟役のあおくんを軽々抱っこするラウール 他

第5話は8月7日に放送。小川愛実（木村文乃）はカヲル（ラウール）の指導を手伝ってもらおうと、同僚の佐倉栄太（味方良介）を連れて屋上に。明らかに不満そうなカヲルは突然「本を買いに行きたい」と愛実の手を取ってその場から立ち去り、本屋で弟のために本を買った。

■木村文乃（愛実）に本を取らせないようにするラウール（カヲル）。ふたりの“じゃれあい”に反響

「本屋にて 段取りをする木村さん、ラウールさんの様子です。」というコメントとともに動画は公開。

「本屋なんかほとんど来たことなくて」と目をパチパチさせるラウール。

本選びの段取りでは、スタッフから「取らせないようにする感じで」と指示を受け、長身のラウールが本を2冊持って手を高くあげ、木村がそれを取ろうと一生懸命に腕を伸ばしている。

ふたりの“じゃれあい”に、SNSでは「大好きなシーン」「好きなシーンのメイキングほどありがたいものはない」「キュンキュンする」「微笑ましくてかわいい」「背が高い彼氏がやる少女マンガのそれ！」「身長差たまらん」「幸せすぎて仕方ない」といった声が寄せられている。

■ラウールが弟役のあおくんを軽々と抱っこする姿も

■手をつないで本屋に入店するカヲル＆愛実

